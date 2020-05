Origin má brutální slevy na Battlefront 2, Jedi Fallen Order a další hry

Do 14. května je na Originu řada her od EA a pár dalších vydavatelů za výhodné ceny. Jeden z těch výraznějších titulů je například Star Wars: Battlefront 2 Celebration Edition za pouhých 206 Kč. Tato speciální verze obsahuje řadu kosmetických úprav postav, vozidel a jiných serepetiček.

Dále si za 300 Kč můžete pořídit Battlefield 5. Když vezmeme v potaz, že v brzké době se má hra dočkat finální obsahové aktualizace a jak to tak už bývá, hra začne čím dál tím více pomalu umírat, tak právě teď je ta nejvhodnější chvíle Battlefield 5 začít hrát.

Co dál? Titanfall 2 za 125 Kč, Burnout Paradise Remastered také. Star Wars Jedi: Fallen Order za 1000 Kč, Need for Speed Heat za 750 korun a FIFA 20 za 599 Kč.

Najdete tam i slevy až 85% na řadu dalších her, doporučuji se osobně na Origin podívat.