Outcast 2: A New Beginning se odehrává 20 let po událostech první hry

Outcast je sci-fi legenda z časů dávno minulých, po jejímž pokračování touží fanoušci už dlouhých 22 let. Čekání je ale téměř u konce, jelikož se na nedávné akci THQ představil oficiální druhý díl. Outcast 2: A New Beginning nás zavede na roztodivnou planetu Adelpha. Cutter Slade podá zdejším lidem pomocnou ruku a opět se zaplete do událostí, které mu přerostou přes hlavu.

Slade by měl být velmi hbitý v boji i průzkumu světa. Díky jetpacku je extrémně pohyblivý na zemi i ve vzduchu, cestování otevřeným světem by tedy mělo být hračka. Vrací se velmi bohatá customizace, díky které si můžete z desítek různorodých modulů sestavit vlastní zbraň, která sedne vašemu hernímu stylu.

Kromě velké volnosti by měl být svět také plný výzev, tajemství a pokladů, takže rozhodně bude co dělat i mimo příběhovou linku. Veškeré vaše snažení pak bude doprovázet soundtrack z rukou Lennie Moore, původní skladatelky první hry.

Hra by měla vyjít na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Datum vydání je zatím neznámé.