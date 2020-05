Outriders Broadcast poodhalí více ze hry v prvním dílu herní show

Outriders Broadcast je nová herní show, jenž se bude vysílat každý měsíc a náplní tohoto nového výtvoru vydavatelského domu Square Enix bude odhalovat novinky a informace o očekávané RPG střílečce Outriders od People Can Fly. Řeč je o chytrých hlavičkách stojících za hrami Sleeping Dogs a Just Cause.

Při každém vysílání této show se budeme nořit hluboko do tajů a záhad temného světa Outriderů a všem dalším detailům této hry. Vše na oficiálním Twitch kanálu vydavatele.

Zahajovací vysílání Outriders Broadcast, jenž nese název „Built for the Core" se bude zabývat zcela ojedinělým gameplayem, herní oblastí, dosud nevídanými schopnostmi, třídami postav a dalším.

První díl startuje ve čtvrtek 28. května v 18:00 hodin.

„Svět je teď plný nezvyklých věcí a my všichni se snažíme přizpůsobit, co to dá. Upřednostnili jsme bezpečnost naších lidí a všech 250+ zaměstnanců našeho týmu pracuje z domova. Stále pracujeme na vývoji Outriders a my hru plánujeme vydat o prázdninách 2020. Po zrušení některých herních události jsme hledali nové způsoby sdílení zpráv o Outriders s hráči. Jsme opravdu nadšení, že tento cíl bude splněn prostřednictvím Outriders Broadcasts, ve kterém budeme každý měsíc mluvit o nových podrobnostech a prvcích, na kterých zrovna děláme," řekl Bartek Kmita, CCO společnosti People Can Fly.

Outriders vychází o prázdninách letošního roku na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One a PC.