Outriders: looter-shooter od tvůrců Painkillera je nabitý akcí

Outriders byli představeni už na loňském veletrhu E3. Moc konkrétních informací nám ale vývojáři nesdělili. Nyní jsme už konečně o něco chytřejší. Před pár dny proběhl oficiální stream, ve kterém bylo odhaleno, jak bude hra vypadat a fungovat. Stojí za ní studio People Can Fly, které má se střílečkami už bohaté zkušenosti. Můžete od nich znát třeba FPS Painkiller nebo šílený Bulletstorm. Také pracovali na Judgmentu ze série Gears of War. Outriders jsou ale zase něco trochu jiného.

Jedná se o střílečku z pohledu třetí osoby, kterou můžete hrát jak sólo, tak v kooperaci až se třemi dalšími hráči. Jelikož vývojáři stále podotýkají, že příběh bude stěžejní částí hry, pojďme se na něj rovnou podívat. Nacházíme se v budoucnosti, kde Země byla zničena a přeživší se vydali ve vesmírných lodích hledat nový domov. Planeta Enoch se na první pohled zdá být vhodným kandidátem. Zdejší fauna i flóra působila přívětivě, takže zbytky lidstva měly místo pro začátek nového života.

Všechno se ale zvrtlo s příchodem Anomálie. Záhadná energetická bouře zmutovala divoká zvířata a udělala z nich nebezpečné nepřátele. Co víc, bouře vyřadila veškeré moderní technologie, které lidem ještě zbyly. Stále se ale nevzdali. Náš příběh začíná 30 let po těchto událostech a vy se vydáváte v roli outridera bojovat proti mutantům, zajistit bezpečí lidem a zjistit, co se vlastně děje.

Hra nijak nelení a hned po tvorbě postavy vás hodí do bitevní vřavy. Postavu si můžete vytvořit dle svého gusta a k tomu patří i výběr třídy. Celkově byly představeny tři. Pyromancer je vhodný pro agresivní hráče. Jeho schopnosti zahrnují hrátky s ohněm a je zdatný jak v boji na dálku, tak na blízko. Trickster si pak může pohrávat s časem. Díky tomu překvapuje nepřítele a objevuje se tam, kde ho nikdo nečeká. Je zaměřený spíše na kontaktní boje. Trojici uzavírá Devastator, což je jednoduchý tank. Ustojí toho hodně, ale na druhou stranu nedává moc velké poškození.

Třídy můžete ještě v průběhu hry rozvíjet různými směry. Větve stromu schopností by měly být dost obsáhlé na to, aby si v nich každý našel to svoje. Funguje to tedy na podobném principu, jako většina předchozích looter-shooterů v čele s Destiny.

Hratelností nejsou Outriders nijak výjimeční. Při prvním pohledu na záběry z hraní se nám vybavily hry jako Destiny a The Division. Z nepřátel létají čísla dle uděleného poškození a všude kolem jsou vidět exploze. Na mise se pak vydáváte ze základny, kde probíhá většina příběhových sekvencí a najdete tady i zadavatele vedlejších questů nebo obchodníky. Klasika klasik.

Outriders nebudou mít jeden otevřený svět. Jak už bylo řečeno, vše bude propojené základnou. Do jednotlivých lokací se pak budete moci vracet poté, co projdete všemi příběhovými sekvencemi, které jsou s nimi spojené.

Zatímco ostatní tituly v tomto žánru přidávaly k RPG i MMO prvky, Outriders budou pouze o kooperaci nebo sólo hraní. Neměli byste tak potkávat žádné jiné hráče, pokud se rozhodnete hrát jen sami za sebe. Také bylo řečeno, že po vydání se neplánuje žádný dodatečný obsah. Hra vyjde kompletně se vším, co si do ní vývojáři připravili. Prý toto rozhodnutí padlo už v roce 2015, kdy vývoj začínal.

I když vývojáři hodně protlačují příběh, na nás Outriders působí jako looter-shooter akce, ve které půjde hlavně o hratelnost. Pokud nezvládnou gunplay a celkově požitek ze hry, bude pak docela jedno, jak je zpracovaný zdejší svět. Ze záběrů se těžko poznává, jak na tom v těchto ohledech hra ve výsledku bude. Proto nebudeme přecházet k předčasným závěrům.

Outriders jsou často označováni jako titul nové generace. Ve skutečnosti se ale jedná o mezigenerační hru. Současně s novou generací konzolí tedy vyjde i pro tu současnou. Zatím není úplně jasné, jak na tom bude ohledně crossplatform hraní ani jestli mezi těmito verzemi budou nějaké výraznější rozdíly. Samozřejmě, že na PS5 a Xbox Series X si budou vývojáři moci dovolit využít větší výkon.

Podobně hry vycházely i při přechodu z PS3 na PS4. V mnoha případech to ale nedopadlo úplně dobře. Třeba takové Dragon Age Inquisition se na minulou generaci moc nepovedlo. Snad to People Can Fly zvládnou zpracovat lépe. Jak to dopadne, se dozvíme na konci letošního roku na PC, PS4, PS5, Xboxu One a Xboxu Series X.