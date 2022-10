Overwatch 2 odstraní požadavek na ověření přes SMS. Neplatí to ale pro všechny hráče

Novinka od Blizzardu otevřela všem hráčům své brány zdarma a neobešlo se to bez problémů.

Jedna z věcí, na kterou si hráči stěžovali ještě před vydáním Overwatch 2, se mění. Komunitní manažerka na fóru Blizzardu okomentovala problémy doprovázející hru v posledních dnech a byla řeč právě i o ověření SMS. Tento požadavek by se měl zítra zrušit, ale jen pro hráče, kteří měli k Overwatchi připojený Battle.net účet, což zahrnuje všechny, kteří hráli od 9. června minulého roku, kdy propojení účtů bylo nutností. Pro nováčky a účty bez připojeného Battle.netu tento způsob ověření stále platí.

S ověřováním přes SMS měla problémy spousta amerických hráčů s předplacenými tarify. I když jsou změny vysvětleny docela zmateně a nevztahují se na všechny hráče, alespoň pro některé to znamená hladší vstup do hry. Tohle ale není jediný problém, se kterým se tato novinka potýká. Než se dostanete do hry, čeká vás dlouhá fronta, která často končí zprávou o chybě. Padání serverů a vykopnutí hráče v průběhu hraní je také na denním pořádku. Na opravách se prý pracuje, ale těžko říct, kdy se Overwatch těchto problémů zbaví. Každopádně máme prý stále očekávat fronty.

Další věcí je chybějící obsah po spojení účtů. Hned po připojení do hry máte možnost spojit si své účty z původního Overwatche a převést si tak své odemknuté skiny a další obsah. To ale v případě mnoha hráčů nefunguje zrovna nejlépe. Blizzard nás ujišťuje, že o nic nepřijdeme a také se pracuje na opravách. To platí i pro zpřístupnění hrdinů. Kompletní sestava měla být k dispozici všem hráčům původního Overwatche, ale často některé z nových přírůstků zůstávají pod zámkem.

Hladkým startem se to rozhodně nazvat nedá, ale na druhou stranu se Blizzard jistě těší z toho, že je o Overwatch zase větší zájem. Těžko se ale dá odhadnout, jestli se jim ho podaří udržet. Už při pohledu na prvních pár zápasů je znát, že se toho moc nezměnilo a bude záležet hlavně na konzistentnosti vydávání nového obsahu.

Zdroj: Blizzard Forum