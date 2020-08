Ovladač DualSense změní způsob, jakým vnímáme hry, slibují vývojáři

Ovladač DualSense pro konzoli Playstation 5 má mnoho podobných tlačítek a funkcí jako starší Dualshock, nabídne ale i celou řadu nových technologií a prkvků, které prý zcela změní naše zážitky při hraní her. Na oficiálním blogu Playstation se o to podělili přímo vývojáři her a prozradili, s čím vším pracují a na co se můžeme těšit při používání ovladače.

Stěžejní novinkou je haptická odezva, která bude moci mnohem přesnější přenést do našich prstů vibrace z her a zvládne mnohem více, než tradiční motůrky. Ve hře Spider-Man: Miles Morales například budeme moci jemnými "šťouchy" pocítit směr, ze kterého může přijít útok nepřítele. Samotné údery budou mít také mnohem větší razanci díky vibračnímu doprovodu.

V předělávce akce Demon's Souls se vývojáři nejen přenést do haptické odezvy úspěšný úskok či vykrytí úderu, ale především potvrzení, že jste v tom uspěli. Zajímavější bude i otevírání obyčejných dveří či tahání za páky.

Střílečka Deathloop pak využije haptickou odezvu, když se vám zasekne zbraň. To vše budete cítit skrze vibrace v ovladači, takže nebudete muset spoléhat pouze na viditelnou nápovědu vady zbraně.