Oživili Game Boy, teď se vrhnou na Nintendo 64. Analogue 3D bude povinnost pro retro hráče

Je to přesně 30 let, co Nintendo začalo vyvíjet svou první 3D konzoli a vůbec první, která měla 64bitový procesor. Příští rok se Nintendo 64 vrátí v podobě konzole Analogue 3D. Japonský výrobce už s ní nemá nic společného, chystá ji totiž americká společnost Analogue, která před dvěma lety uvedla Pocket. Handheld kompatibilní se všemi Game Boyi, ale také zařízeními Sega Game Gear, Neo Geo Pocket nebo Atari Lynx.

Analogue 3D nemá ambice zastoupit všechny konzole dané generace, zaměří se čistě na Nintendo 64. Stejně jako u Pocketu nebude založená na softwarové emulaci, ale na míru šitém FPGA čipu, který bude odpovídat původnímu hardwaru. Konzoli půjde naládovat originálními cartridgemi z N64, ale pravděpodobně skrz paměťovky nebo USB přijme i ROMky.

Připojit půjdou také až čtyři původní gamepady. Firma ale s 8BitDo připravuje také nový bezdrátový ovladač, byť přes Bluetooth bude možné připojit i modely dalších značek.



Těmito obrázky Analogue láká na 3D. Vlevo je kousek konzole, vpravo část ovladače

O konzoli toho ale zatím jinak moc nevíme. Poběží na systému Analogue OS a do HDMI bude umět poslat obraz v rozlišení až 4K, což je 27× až 108× více, než zvládalo Nintendo 64. Analogue ale už u Pocketu ukázal, že umí původní obraz citlivě škálovat na moderní displeje. A u 3D chystá několik různých filtrů a režimů, jak věrně reprodukovat obraz tvořený pro CRT televizory s prokládáním na progresivní LCD nebo OLED panely.

Analogue již dříve vytvořil i Super Nt kompatibilní se SNESem, Mega Sg (Sega Mega Drive a Master System) a čerstvě má na trhu ještě Duo kompatibilní s méně známými konzolemi značky NEC jako TurboGrafx nebo SuperGrafx.