Oznámena bojovka Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues pro konzole

The Karate Kid Saga Continues nenese svůj název pro nic za nic. Ve hře totiž účinkují samotní herci, které můžeme znát z původních filmů i novodobého seriálu, a právě oni propůjčili své hlasy postavám ve hře.

Na výběr dostaneme z osmi postav a je jen na nás, jestli se přidáme k Mijagi-Do Karate či Kobra Kai. Můžeme se také těšit na vymakaný systém soubojů, komb a ultimátních útoků. Hra se bude pyšnit i RPG prvky a 40 unikátními schopnostmi a vylepšeními, které si hráč bude muset v průběhu hry odemykat.

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues vychází letos 27. října, a to na PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch.