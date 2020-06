Oznámení Far Cry 6 je na spadnutí, dočkáme se v červenci

Oznámení dalšího dílu akční série Far Cry už se blíží, podle webu Gamereactor by mohlo odhalení dojít už v červenci na akci vydavatele Ubisoft Forward. Na stejné akci bychom mohli vidět také první záběry ze hry Assassin's Creed Valhalla a doufejme že i pár dalších pecek vydavatele, jako Rainbow Six Quarantine či Watch Dogs Legion.

Šušká se, že právě Far Cry 6 je ona tajemná pátá hra, která má naplánované datum vydání do března roku 2021 ve fiskálním kalendáře společnosti. Ostatní, jak již víme, jsou Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Gods and Monsters a RS Quarantine.

Prozatím absolutně netušíme, kde se může další díl odehrávat a zda vůbec půjde o klasickou šestou číslici, nebo něco trochu jiného. Mluví se ale, že by mohlo opět jít o exotičtější lokaci než v případě americké Montany. Takže si počkejme.