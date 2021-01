Oznámeno akční RPG Batora: Lost Haven v nejlepších tradicích Diabla

Akční rubačky z ptačího pohledu, které vyneslo v dávných dobách na výsluní kultovní Diablo, jsou stále v kurzu i dodnes a neustále přichází nové. Jednou z nich je i novinka jménem Batora: Lost Haven, která se chystá na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Mělo by jít o příběhově založené akční RPG, ve které se zhostíte role mladé dívky, která po zničení její planety dostala do vínku nadpřirozené schopnosti. Ty musí použít, aby se postavila zlu a zachránila alespoň to málo, co z lidstva zbylo.

Kromě tradiční akční hratelnosti se hráčům dostane především výběru mezi mentálními a fyzickými schopnostmi, mezi kterými bude muset rozumně hledat rovnováhu. To vše bude zabaleno do komiksově laděného fantasy kabátku ve stylu Torchlight.