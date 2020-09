Oznámeno akční RPG Chronos: Before the Ashes od tvůrců Darksiders

Chronos: Before the Ashes je dalším titulem od vývojářského studia Gunfire Games a tvůrců známých pecek Darksiders III a Remnant: From the Ashes. Hra je tedy v dobrých rukou a ačkoliv se názvy liší, Chronos bude prequelem Remnantu.

Pojďme tedy na samotnou hru. V Chronos hráč zaujme roli mladého hrdiny, který se pustí do boje se starodávným zlem ve snaze zachránit svůj milovaný domov. Aby ono zlo porazil, vydá se do mystických potvor a puzzle hádanek plného labyrintu. Boj bude podle slov vývojáře nekompromisní a brutální, a smrt nebude tím úplným koncem, jako je tomu jinde.

Pokaždé, když hrdina selže, bude z labyrintu vyhozen a musí počkat celý jeden rok, než se bude moct vrátit do onoho nehostinného místa. Může to tedy zkoušet zas a znova, pokaždé však o rok starší. Je snadné být silný a rychlý, když je člověk mladý, čím starší však hrdina bude, tím obtížnější pro něj veškeré úkony budou.

Chronos: Before the Ashes má vyjít 1. prosince letošního roku na PC, Stadia, Xbox One, Switch a PlayStation 4.