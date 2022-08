Pac-Man dostane svoji filmovou adaptaci. Pracuje na něm producent ježka Sonica

Vedle ostatních herních společností se do filmů a seriálů podle svých her hodlá pořádně pustit i Namco Bandai. Ještě před koncem léta by měl na streamovací služby dorazit seriálový Tekken. Podle webu Hollywood Reporter jako další přichází na řadu Pac-Man. V tomhle případě zprvu přijde na mysl animák, ale tahle adaptace má být hraným filmem.

Namco Bandai u tohoto projektu uzavřelo partnerství se společností Wayfarer Studios. Mimo to se ale zapojí také Lightbeam Entertainment, který slaví úspěchy s adaptacemi Sonica od Segy. O příběh filmu se postará Chuck Williams, který produkoval právě filmy s modrým ježkem. Nebude na to ale sám. Kromě jeho kolegy Tima Kwoka se na Pac-Manově scénáři buce podílet také Justin Baldoni, Manu Gargi a Andrew Calof z Wayfarer Studios.

Zatím neznáme ani přibližné datum premiéry tohoto projektu. Pac-Man už se párkrát pokusil dostat na televizní obrazovky, ale ani jednou se mu to moc nepovedlo. Doufáme, že se mu tentokrát vedle Sonica zadaří. Nepovedených adaptací her už bylo více než dost.