Pacific Drive je netradiční kombinace závodů a rogue-like. Místo jezdců budou našimi soupeři nadpřirozené síly

Během podzimního State of Play se nám ukázal zajímavý rogue-like od Ironwood Studios. Netradičně kombinuje tenhle žánr se závody. Nyní se do světa dostaly nové informace, takže si můžeme udělat lepší obrázek o tom, co je Pacific Drive zač.