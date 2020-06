Padesát PC her za hubičku. Humble nabízí atraktivní balík pro dobrou věc

Herní obchod Humble Bundle se zapojil do kampaně Black Lives Matter a spustil nový balíček Fight For Racial Justice Bundle. Obsahuje 50 her a 25 e-knih v celkové hodnotě přes 1100 eur, ale váš může být za 28 eur (750 Kč). To je jako vždy minimální částka, každý ale může zaplatit víc. Dobrovolníci zaplatili i 1000 eur či víc.

Veškerá vybraná částka tentokrát rovnou půjde na dobročinné účely, takže Humble ani tvůrci her si neponechají provize. Peníze si rozdělí organizace LDF, Race Forward a The Bail Project, které se zaměřují na osvětu a pomoc obětem rasismu. Tematice rasismu, otroctví nebo postavení černochů ve společnosti se věnuje také oněch 25 e-knih. U nabízených her ale podobný podtext nečekejte, jde o pěkný mix AAA titulů i indie hříček různých žánrů.

Na své si přijdou fanoušci strategií (Age of Wonders 3, Endless Space, Company of Heroes 2…), sportovích her (NBA 2K210, Football Manager 2020…), akce (Bioshock, System Shock, Titan Quest…), potěší rovněž pecky jako Elite Dangerous, Surviving Mars, This Warf of Mine, FTL, Kerbal Space Program a další.

Celkově již Humble vybral od téměř 36 000 fanoušků více než milion eur. Průměrná útrata je necelých 30 eur, takže hráči neplatí o moc víc, než je třeba.

50 her v Racial Justice Bundlu