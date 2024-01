Palworld je prvním nečekaným trhákem letošního roku. Kombinuje pokémony, survival a online hraní

Už dlouhou řadu let platí nepsané pravidlo, že se v průběhu roku vynoří na herní scéně novinka, od které sice neměli hráči velká očekávání, ale po vydání trhá prodejní žebříčky. Koncem loňského roku se tento kousek povedlo vystřihnout mulitplayerovému hororu Lethal Company. Palworld od japonského studia Pocketpair je pak prvním takovým případem pro letošní rok. Za tři dny od spuštění předběžného přístupu se prodalo přes 4 miliony kopií. Vedle Steamu s cenovkou 28,99€ ho najdete také na Xboxu, kde si ho můžete zahrát s Game Passem. To platí i na PC, pokud máte PC Game Pass.

Jak to u podobných hitů bývá zvykem, pointa hry je velmi jednoduchá. Snažíte se přežívat v pestrobarevném světě, který kromě vás obývají všemožné potvůrky zvané pals. Při prvním pohledu na tato stvoření se vám určitě vybaví pokémoni. Těm ale Nintendo určitě nikdy do ruky nestrčí samopal, což v Palworldu klidně udělat můžete. Pals jsou víc než jen společníci pro boj. Využijete je při rozšiřování své základny nebo při přesouvání rozlehlým světem.

Získat potřebná stvoření není nic jednoduchého, obzvlášť pokud zrovna potřebujete některé ze silnějších. Dungeony jsou sice nebezpečné, ale odměny a pals, které v nich najdete, za to stojí. Palworld si půjčuje od pokémonů také princip chytání, kdy na nic netušící potvoru hodíte kouli, do které ji zavřete. Někdy to ale nejde bez boje, takže s pistolí či samopalem v ruce musíte pala oslabit natolik, aby s vám byl ochotný spolupracovat.

Vedle dobrodružné hry je Palworld plnohodnotný survival, kde si stavíte základnu, pěstujete plodiny a využíváte nachytané potvůrky pro automatizaci procesů. Důležité také je, že hrát můžete v multiplayeru. Buď se můžete pustit do akce společně se třemi kamarády v kooperaci nebo se připojit na server, který pojme až 32 hráčů. Hráči na Xboxu si prozatím musí vystačit pouze s první možností pro 4 hráče.

Prodejní úspěch doprovází i další úctyhodná čísla. Palworld už překonal hranici, kdy ho v jeden moment na Steamu hrálo přes 1 milion hráčů. Oficiální účet hry ale trochu mlží. Uvádí totiž, že žádná jiná placená hra nikdy na Steamu neměla tolik aktivních hráčů. To ale není pravda, protože PUBG v době, kdy bylo ještě placenou záležitostí, pokořilo hranici 3 milionů.

To není jediná kontroverze, která se okolo této novinky točí. Tvůrci se nijak netají tím, že pro tvorbu obsahu používají AI. To samozřejmě vyvolalo diskuzi ohledně toho, co všechno AI obšlehla od už několikrát zmiňovaných pokémonů. Fanoušci na X vypichují všemožné podobnosti, které mezi sebou sdílí potvůrky z těchto dvou světů. Samotní tvůrci se v tomto směru nijak více nevyjadřovali. Zatím to nejspíš ani nemají zapotřebí, jelikož se jejich výtvoru daří opravdu skvěle. Jelikož je Palworld teprve v předběžném přístupu, tak ho čeká ještě další rozšiřování. Minimálně rok ale bude trvat, než se dočkáme plné verze. Pokud by vás zajímalo, jestli se chystá i na PlayStation nebo Switch, tak o těchto verzích zatím nepadlo ani slovo.