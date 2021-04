Panství hrůzy: Děsivé výpravy - Lovecraft na cestách | Recenze

Co baví Všechny scénáře,Speciálně ale...

Vražda na vzducholodi

Možnost skrytého zrádce

Hutná atmosféra Co vadí Chyby v překladu 9 /10 Hodnocení

Panství hrůzy se – ostatně stejně jako další hry z lovecraftovského světa – u nás těší velké obliby mezi hráči. Svědčí o tom například fakt, že hra už se dočkala také svého druhého dotisku a v roce 2019 vyšlo česky malé rozšíření Svatyně soumraku. Na velké rozšíření i však fanoušci HPL museli počkat až na konec loňského roku, kdy Blackfire uvedl na trh Děsivé výpravy.

Toto rozšíření přináší 3 zbrusu nové scénáře, které se – jak už podtitul napovídá – budou točit kolem cestování. Naším favoritem je scénář Vražda na vzducholodi, v němž budete řešit záhadnou vraždu v oblacích. Získal si nás nejen atraktivní prostředí, ale také úžasná poirotovská atmosféra, která na vás dýchne už od prvních krůčku na palubě vzducholodi. Kvitujeme také to, že Vražda na vzducholodi je opravdu spíše detektivka, musíte tedy důkladně prozkoumat místo činu, vyslechnout všechny podezřelé osoby, a nakonec si všechno dát dohromady. Soubojů tady moc nenajdete, jde opravdu hlavně o vyřešení vraždy. Skvělé je také to, že vrah není vždy stejný, takže si scénář můžete zahrát i vícekrát, aniž byste předem věděli, jak to dopadne.

Zahanbit se však nenechají ani další dva scénáře. Vlak 10:50 do Arkhamu se odehrává \(nikoli překvapivě) ve vlaku, Vraždu v Orient expressu tady ale rozhodně nečekejte. Právě naopak se připravte na nestvůry z jiných sfér, ohýbání času a prostoru a… tak trochu nám tento scénář připomínal Lovecraftovy snové povídky (Snové putování k neznámému Kadathu). Nemůžete si být jisti naprosto ničím, a naopak je namístě obávat se, co může vyskočit zpoza rohu. Obtížnost je podle nás o stupeň vyšší než v případě Vraždy na vzducholodi. Hra v tomhle dokáže být typicky arkhamovsky nelítostná – neodpouští chyby a pokud jich na její vkus uděláte až příliš, sami začnete v průběhu hraní tušit, že tohle nemůže dopadnout dobře.

Konečně třetí scénář Hrozby v hlubinách vás zavede na zaoceánský parník, kde budete bojovat o holý život. Ocelový kolos se totiž pomalu ale jistě potápí. Kromě zabíjení příšer pak bude vaší další starostí neutopit se. Při té příležitosti se musíte pokusit zachránit co nejvíce lidí, tady je ovšem drobný háček. Jeden z nich je totiž skrytý zrádce – rybák (herní terminologií hybrid nevyzpytatelného), který by všechny nejraději viděl ležet mrtvé na mořském dně. Aby toho nebylo málo, rybákem může být také někdo z hráčů (pokud nehrajete jen ve dvou). Do už tak tradičně hutné atmosféry se pak ještě přidá paranoia.

Co se dalších novinek týče, přináší Děsivé výpravy hned 4 nové hrdiny – a všichni jsou to staří dobří známí z rodiny arkhamských her. Naším favoritem číslo jedna je trumpetista John Culver, který má nadprůměrné statistiky a jeho unikátní předmět zlatá trumpeta je nejen skvělým hudebním nástrojem, ale také parádní zbraní. Sympatická nám byla také špionky Trish Scarborough a servírka Agnes Baker. Poněkud slabší dojem na nás udělal Silas Marsh, jenž ve hře reprezentuje hrubou sílu, hraní za něj nám ale vůbec nesedlo.

Ze 7 nových monster stojí za zmínku dvoudílný Beztvarý zplozenec nebo elegantní Černokněžník. Jinak rozšíření samozřejmě přináší několik nových karet všeho druhu (zbraně, vybavení, zranění, šílenství…) a mapové dílky. Je pravdou, že cena krabice se pohybuje kolem 1 500 korun, je však třeba dodat, že materiálu získáte poměrně dost – v porovnání se základem v podstatě více než 1/3. Hrací doba scénářů se pohybuje od zhruba 1,5 hodiny do 3 hodin, navíc je třeba vzít v potaz, že se vám scénáře nejspíš všechny nepodaří projít napoprvé, takže si je zahrajete vícekrát.

Jedinou výtku bychom tak měli k českému překladu. Backfire se rozhodlo použít fanouškovský překlad, který krátce po uvedení hry na trh obsahoval velké množství chyb, z nichž některé nás děsily mnohem více než momentální děj ve hře… od té doby se však naštěstí spousta z nich stihla opravit.

Název: Panství hrůzy: Děsivé výpravy

Vydavatel: Blackfire

Počet hráčů: 1-5

Herní doba: 180 minut

Doporučený věk: 14 let

Doporučená cena: 1 699 Kč