Papers, Please vyjde v srpnu na mobily. Kontrolovat doklady budete moci na Androidu i iOS

Lucas Pope zase jednou přišel s překvapivým oznámením. Jeho hra z roku 2013 zanedlouho vyjde i na mobily.

Kontrola dokladů není úplně zábavná činnost. Lucas Pope ji ale zpracoval velmi stylově a v roce 2013 vydal Papers, Please, což je do dnešních dní jedna z nejlepších indie her. Už 5. srpna se k ní budou moci dostat noví hráči, protože vyjde na mobilní zařízení. Najdete ji na systémech Android i iOS.

Zase jednou se tak můžete vrátit do Artotzky v roce 1982, kdy je vaší zodpovědností kontrolovat každého, kdo se pokusí překročit hranici. Zní to jako jednoduchá činnost, ale musíte hlídat každý detail, který v dokladech může být špatně. Pokud se zmýlíte a projde někdo, kdo se do země neměl dostat, pořádně to pocítíte na své výplatě. Mimo to ke hře vyšel také krátký film, na který se zdarma můžete podívat třeba na YouTube.

Zdroj: Twitter