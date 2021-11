Paradox je spokojen s vývojem Bloodlines 2. Vývojáře ale stále neprozradil

Pokračování skvělého RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines mělo během vývoje solidní problémy a vydavatel dokonce musel projekt přehodit jinému studiu, než aby došlo ke kompletnímu zrušení. To se naštěstí nestalo a Pardox se nechal slyšet, že je se současným vývojem titulu velmi spokojen.

"Nové vývojářské studio to zvládá velmi dobře a jsme spokojeni s tím, jak projekt v tuto chvíli postupuje vpřed. Stále je ale moc brzy na to, abychom mohli začít mluvit datech vydání," nechalo se slyšet studio.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 byl téměř zrušen, prozradil vydavatel

O jaké studio jde však prozatím netušíme a vypadá to, že to tak ještě chvíli zůstane. Vydavatel se vyjádřil, že chce nechat vývojářům kompletní anonymitu, aby se soustředili na vývoj hry a nemuseli řešit interakci s fanoušky a hráči dřív, než to bude opravdu nutné.