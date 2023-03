Paradox oznamuje novinky. Cities: Skylines 2, Age of Wonders IV i konkurence pro The Sims

Vlastní prezentaci si připravilo i vydavatelství Paradox a představilo zajímavé novinky hlavně pro hráče strategií.

Lamplighters League První novinkou je taktická strategie od studia Harebrained Schemes, které za sebou má třeba Battletech nebo Shadowrun Trilogy. Tentokrát se vydají směrem zase ke trochu jiné tematice. Podíváme se do alternativních 30. let minulého století, kde tyranský kult Banished Court ovládá celý svět po staletí. Členové Lamplighters League se mu snaží vzdorovat. V hlavních rolích ale nebudou žádní hrdinové. Ti už dávno nejsou mezi živými. Budeme si tak muset vystačit s vyvrhely. Sami si z nich poskládáme tým podle jejich unikátních vlastností a nezměnitelných osobností. Rozdílem v hratelnosti oproti předchozím hrám studia je to, že před samotnou taktickou částí přichází průzkum v reálném čase. Bojiště si tak můžete nejdřív dobře obhlédnout a pak provést precizně promyšlený plán. Každého člena party samozřejmě lze i dál vylepšovat. Důležité ale je to, abyste jeho schopnosti vždy využili na plno v boji. Vzhledem k nátuře zdejšího osazenstva se nemusíte zdráhat používání lstí a různých podlých triků. Hlavní je, abyste i další misi úspěšně vyčistili od stoupenců kultu. Datum vydání Lamplighters League zatím neznáme. Zahrajeme si ho ale na PC a Xboxu Series S|X a rovnou by měla být v knihovně Game Passu.

Crusader Kings III - Tours & Tournaments Jedna z nejoblíbenějších velkolepých strategií se dočká dalšího rozšíření. Díky Tours & Tournaments budete moci do svého vladaření zapojit i různá dobrodružství, během kterých narazíte na nepředvídatelné události. Pořádání výprav nebo festivalů ale nemusí být jen pro zábavu. Ať už na vašem území nebo u nepřítele, tyhle momenty jsou ideální pro rozjetí pletich a intrik. Mezi velké události patří také svatby, které můžete použít pro politikaření nebo opět zase jednou přijde řada na nějakou lest. Na své si přijdou i vaši rytíři, které díky systému vyznamenání budou moci být zaměření na různá odvětví, ať už je to válčení nebo třeba politika. Stejně jako v předchozí kapitole ani tentokrát nevíme, kdy bychom měli očekávat vydání.

Mechabellum Tahle sci-fi záležitost může na první pohled vypadat jako RTS. Ve skutečnosti je to ale auto-battler, což znamená, že vy jen vyberete jednotky a boj už probíhá automaticky bez vašeho zásahu. Mechabellum slibuje epické PvP bitvy, ve kterých si podle svého budeme rozmisťovat a vylepšovat jednotky. I prohranou bitvu by mělo být možné zvrátit díky unikátním vlastnostem silnějších mechů. V tomhle případě už datum vydání známe. Zahrajeme si 11. května.

Knights of Pen & Paper 3 Tohle malé ale velmi úspěšné taktické RPG se dočká dalšího dílu, který převádí klasická RPG do digitální podoby zase o něco lépe. Ve trojce budeme mít větší svobodu při tvorbě celé party. Přibydou nové herní třídy. Během hraní pak navíc budeme moci odemknout prestižní třídy, které kombinují schopnosti dvou základních. Systém schopností prošel velkými změnami. Vývojáři se tím chtějí vyvarovat tomu, aby hráči používali základní spelly jen na začátku a pak už na ně nesáhli. I kouzla, která získáte v úvodních částech, budou mít využití v těch pozdějších díky škálování odvíjejícím se od statistik postavy. Kořist ze svých výprav pak budeme využívat na stavění a vylepšování vesnice. Skrz tyto činnosti se dostaneme zase k dalším možnostem, jak naši partu udělat ještě o něco silnější. Knights of Pen & Paper si můžete zahrát už dnes na PC.

Life by You Vypadá to, že studio Tectonic chystá konkurenci pro sérii The Sims. Bohužel si toho o Life by You zatím moc neřekneme, protože kromě krátkého teaseru jsme neviděli nic víc. Obšírnější představení proběhne až 20. března, kdy se koná samostatná prezentace zaměřená právě na tuto novinku.

Europa Universalis IV: Domination Stejně jako Crusader Kings se rozšíření dočká i další velkolepá strategie. Europa Universalis IV: Dominion se zaměřuje na několik populárních zemí v počátcích moderního světa. Přibydou nové stromy misí, státní reformy nebo unikátní události pro několik mocností. Konkrétně je řeč o Británii, Francii, Španělsku, Rusku, Japonsku, Číně a Otomanské říši. Všechny tyto říše dostanou nové mise spolu s vybalancováním jejich vlastností. Spolu s tím přibydou i nové historické detaily jako již zmiňované reformy. Některé z národů uvítají nové druhy jednotek. Kupříkladu Japonsko bude mít samuraje, Francie zase mušketýry. Datum vydání Domination zatím neznáme.

Age of Wonders IV S novým trailerem se dostalo i na pokračování tahovky Age of Wonders IV, o kterém už nějakou chvíli víme. Zahrát si ho budeme moci 2. května na PC i konzolích. Podíváme se do magické říše, co které se vrátili mocní kouzelničtí králové. Hodlají zdejšímu světu vládnout jako bohové. Ten nejsilnější může být ale jeden a o tento post se popereme i my. Důležitou novinkou má být rozmanitost při vytváření vlastních jednotek. I obyčejný ork tak nemusí být úplně obyčejný.

Stellaris: First Contact Rozšíření míří také směrem k vesmírné strategii Stellaris. First Contact bude zaměřené na příběh, ve kterém budeme moci vidět setkání různých civilizací s návštěvníky z vesmíru. Ani jeden ze scénářů nezní zrovna vesele. O to víc budete muset zapojit svoje strategické schopnosti. Kromě nových misí přibydou i nové mechaniky jako třeba maskování. Se svými vesmírnými koráby tak můžete nepřítele nepříjemně překvapit. First Contact vychází už 14. března.