Paramount+ si už objednal druhou sezónu sci-fi série Halo ještě před startem té první

Paramount+ včera oznámil, že se očekávaný sci-fi seriál Halo na motivy populární herní série už nyní obnovuje na druhou sezónu, ačkoliv ta první má teprve dorazit na televize fanoušků 24. března letošního roku. Navíc se do druhé sezóny přidá i David Wiener (The Killing, Brave New World) jako producent.

"Halo je pro Paramount+ obrovské a perspektivní univerzum a jsme nadšeni, že můžeme fanouškům slíbit druhou sezónu ještě předtím, než nastartujeme tu první příští měsíc," nechala se slyšet Tanya Giles, CPO společnosti. "Halo přinese fanouškům hry pořádnou porci zábavy a akce a spojí vizuální a osobní vyprávění ikonických postav."

V první sezóně se můžeme těšit na známé tváře včetně Pablo Schreibera, Nataschi McElhone a Jen Taylor.