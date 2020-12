Fortnite míří do své páté sezóny s podtitulem Zero Point a podle všeho se bude zaměřovat na nestabilní jádro ostrova a různé časoprostorové smyčky, díky kterým se do akce budou moci pustit postavy z různých světů a období. Příběhový startovní trailer vás jen svižně uvede do akce.

Pátá sezóna ve Fortnite startuje právě dnes.