Path of Exile 2 se pravděpodobně nedočkáme dříve než v roce 2022

Pokud vyhlížíte pokračování výborného RPG Path of Exile stejně jako my, pravděpodobně si budete muset počkat o něco déle. Vedoucí studia Chris Wilson prozradil, že tým plánuje a původně plánoval datum vydání až na rok 2022 a jedním z důvodů je pochopitelně pandemie koronaviru, která v tuto chvíli svírá svět.

"Nerad to všechno svádím na Covid, ale je to jeden z velkých důvodů tohoto plánu," řekl Wilson. "Měli jsme problém s mezinárodním najímáním nových posil a veškerý vývoj se tedy patřičně protáhl. Navíc nebyl tak rychlý, jak jsme původně plánovali, takže rok 2022 vypadá jako reálný předpoklad."

Naštěstí rozšíření Echoes of the Atlas pro původní hru je již na cestě a fanoušci se do něj budou moci ponořit už 15. ledna letošního roku, tedy příští týden.