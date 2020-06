Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition míří na Xbox One a PlayStation 4

Pathfinder: Kingmaker vezme hráče na turné po nechvalně známých Stolen Lands, nebezpečných a turbulentních teritoriích plných vrtkavých obyvatel. Oblíbené RPG znova oživuje známé postavy a místa a zve hráče na nová dobrodružství plná smrtících nepřátel a nepředvídatelných zvratů.

Definitive Edition bude obsahovat veškerá dříve vydaná DLC jako The Wildcards, Varnhold's Lot a Beneath The Stolen Lands. Dále přidává funkci „Bloody Mess" a ta, jak už název napovídá, přidává do hry větší množství krve. Arcane Unleashed pak hru obohatí větším množství kouzel a ti, kteří si Definitive Edition pořídí se mohou těšit na kompletní soundtrack, digitalní artbook, dva herní portréty, mapu ve vysokém rozlišení a další chuťovky.

Pahfinder: Kingmaker Definitive Edition vychází 18. srpna na PC, Xbox One a PlayStation 4.