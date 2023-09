Payday 3 ještě nevyšel, ale už známe plány do budoucna. Dorazí čtyři DLC a hra přejde na Unreal Engine 5

Payday 3 má sice vyjít až ke konci září, ovšem vývojáři nás už nyní lákají na nadcházející rozšíření a přechod na Unreal Engine 5. Rozšíření by měla vycházet čtvrtletně a celkově máme zatím oznámené čtyři. V zimě 2023 vyjde Sytax Error, jaro 2024 přinese Boys in Blue, léto 2024 se ponese v duchu The Land of the Free a zatím poslední oznámené je pro podzim 2024, Fear and Greed.

Dále je v plánu, jak můžeme vidět malým písmem napsáno dole na mapce, mnoho dalších věcí. Sezónní eventy, nové hratelné postavy, noví nepřátele, zbraně a samozřejmě i kosmetické předměty. Díky odezvě, kterou vývojáři dostali od hráčů v rámci beta testování se chystají také různé kroky pro zkvalitnění zážitku. Nejde přehlédnout ani plánovaný přechod na Unreal Engine 5, o čemž nám tvůrci už dříve dávali náznaky. Payday 3 vychází 21. září 2023 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X a Series S.