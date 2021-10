Payday 3 se bude odehrávat v New Yorku. Vrací se i původní tým zločinců

Payday je velmi populární gangsterská série, která se chystá rozrůst už o svůj třetí díl. Ten je zatím opředen rouškou tajemství, studio Starbreeze však na výročním livestreamu odhalil některé šťavnaté detaily a informace o novém dílu.

Gangsterka Payday dostala datum vydání, ještě si ale počkáme

Titul by měl vyjít v roce 2023 a příběhově se bude odehrávat několik let po událostech dvojky. Celý tým se totiž musel stáhnout, ne zcela dle vlastní vůle, a jejich kroky povedou do New Yorku. Studio také potvrdilo, že se vrátí všichni staří známí, tedy Dallas, Hoxton, Chains a Wolf.

Příběh třetího dílu by se měl točit mnohem více kolem moderní zločinecké scény, kolem Dark Webu a kryptoměn, takže dostaneme zase o něco jiný pohled na moderní gangsterku a série Payday vkročí do digitální éry.

Kromě těchto detailů zveřejnili tvůrci také nový artwork, kde jsou vidět naši gangsteři v novém.