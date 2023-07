Payday 3 už příští týden spouští uzavřený betatest. Hráči na PlayStationu zůstanou na ocet

Na pokračování kooperační vykrádačky Payday se těší spousta hráčů. Někteří z nich si ho budou moci vyzkoušet už příští týden. Studio Starbreeze a vydavatel Deep Silver oznámili, že od 2. do 7. srpna bude probíhat uzavřený betatest, do kterého se může přihlásit každý přímo na Steamu nebo v Xbox Insider Hubu. Payday 3 vychází také na PlayStation 5, ale tamní hráči si budou muset počkat až na 21. září, kdy hra vychází v plné verzi. Od vydání pak bude i součástí Game Passu.

V rámci bety si zahrajeme za původní gang, jehož osazenstvo tvoří Dallas, Hoxton, Chains a Wolf. Každý z nich má sadu unikátních schopností a nechybí ani jejich ikonické masky klaunů. Společně se pustí do akce klasického střihu jménem No Rest For The Wicked, ve kterém se pokusíte vykrást sejf malé banky.

Je na vás, jestli se do akce vrhnete po hlavě nebo na to půjdete pěkně potichu. Různé druhy postupu ostatně byly důležitou součástí i předchozích dílů. Tento heist si budeme moci zahrát na všechny dostupné obtížnosti s tím, že level postupu u zbraní je zamčený na 8 a proslulost na level 22.