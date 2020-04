PC verze Death Stranding se opozdí, na vině je opět koronavirus

PC verze loňského hitu Death Stranding se opozdí a nejspíše hádáte správně. Může za to koronavirus. Port hry pro počítače měl původně vyjít na začátku června. Místo toho se fanoušci Kodžimy dočkají až 14. července. Kojima Productions prodlení při dokončování hry oznámili na Twitteru. Problémy by mohly souviset s tím, že ve studiu byl i člověk, kterému vyšel před pár týdny test na COVID-19 pozitivní. V době tohoto zjištění však jakékoliv problémy studio popřelo s tím, že zaměstnanec v době, kdy měl symptomy nebyl v kanceláři a ostatní vývojáři tak nebyli považovaní za lidi, se kterými by byl v blízkém kontaktu.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj