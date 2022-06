Pentiment je středověká detektivka od tvůrců Fallout: New Vegas a Outer Worlds

Od Obsidian Entertainment jsme očekávali ukázku z Avowed nebo pokračování Outer Worlds. Místo toho jsme dostali oznámení další novinky.

V Pentimentu se vrátíme do Německa v 16. století. Hra okamžitě zaujme svým vizuálem, se kterým se tvůrci inspirovali u starých rukopisů, dřevorytů a podoby obrazů ze samotné historie. V hlavní roli je umělec Andreas Maler pracující ve skriptoriu opatství Kiersau. Snaží se dokončit své mistrovské dílo, ale práci mu zkomplikuje série vražd, která se táhne už dlouhých 25 let.

Jak se bude Andreasův příběh vyvíjet, záleží hlavně na vašich rozhodnutích. Pentiment je především o příběhu a Obsidian si na něm dává patřičně záležet. Ve vedení tvůrčího týmu je Josh Sawyer, který se v minulosti podepsal pod Fallout: New Vegas, sérií Icewind Dale a dalšími světoznámými RPG. Sami můžete ovlivnit nejen to, jak bude probíhat vyšetřování vražd, ale ještě před samotným začátkem příběhu určíte, jaké bude mít Andreas vzdělání a životní styl, což ovlivní jeho statistiky.

Do vyšetřování se budeme moci pustit už letos v listopadu na PC, Xboxu One a Xboxu Series S|X. Stejně jako většina dalších her z prezentace Microsoftu bude i Pentiment hned v den vydání k dispozici v předplatném Game Pass.

Zdroj: Xbox