Pepek námořník má namířeno do World of Warships. Hráči s ním mohou přispět k ochraně oceánů

Dnes už není nic neobvyklého, že rozjíždějí spolupráce značky z různých odvětví zábavního průmyslu. Některé, jako třeba Dragon Ball ve Fortnite, nám na první dobrou úplně nesedí. Pepek námořník snad ale nikam nezapadne lépe než do World of Warships. Wargaming se s Pepkem spojí během června, což je světový měsíc oceánů.

Samotného Pepka budete moci zařadit do své posádky jako velitel. Společně s Blutem bude součástí balíku Popeye Charity Bundle, ve kterém mimo to najdete také dvojici vlajek a kamufláž pro USS Colorado Tier VII. Nákupem balíku přispějete k ochraně oceánů. Pepek je od roku 2020 zástupce organizace SeaCleaners a spolupráce s Wargamingem bude dalším krokem v jeho snažení udělat oceány čistším místem. Jak přesně bude tahle charitativní událost, se dozvíme, až se přiblíží Pepkův příchod do WoW.

„Pepek Námořník je pro mnohé z nás ve Wargamingu oblíbenou postavičkou z dětství, takže je nám ctí, že máme možnost přivést ho do našich vod. Ještě výjimečnější pocit je, když víme, že přispíváme ke zvýšení povědomí o ochraně oceánů a zároveň přinášíme radost našim hráčům,“ komentuje spolupráci Marko Valentic z Wargamingu.

Zdroj: TZ