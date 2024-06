Perfect Dark se 6 let po oznámení předvádí v akci. Špionážní sci-fi thriller vypadá nadějně

Název Perfect Dark můžete znát už z přelomu tisíciletí. Stejnojmenná hra totiž vyšla na Nintendo 64 v roce 2000, kdy na ní pracovalo studio Rare. Nyní očekáváme její návrat a comeback to měl být opravdu velkolepý, protože Xbox kvůli němu založil studio The Initiative plné ostřílených vývojářů a při odhalení v roce 2018 nový Perfect Dark označoval jako první AAAA hru. Žádný velký milník to nakonec nejspíš nebude, ale z první ukázky vypadá nová podoba jako povedený mix Dishonored a Deus Ex.

Vzhledem k tomu, že jde o reboot značky, nemusíte znát nic z původní hry. Znalci ovšem budou jasně vědět, do čeho jdou. V hlavní roli je tajná agentka Joanna Dark, se kterou se budeme plížit skrz futuristickou Káhiru. Hlas jí propůjčila Alix Wilton Regan (Samantha Traynor z Mass Effect 3, Aya z Assassin's Creed Origins), zatímco její podobu tvůrci převzali od modelky Elissy Bibaud.

Naším zaměstnavatelem je společnost dataDyne. Ta nás do Káhiry poslala kvůli tomu, že tady hyperkorporace vymýšlejí cosi nekalého. Přitom to všechno začínalo s bohulibou myšlenkou. V této budoucnosti na Zemi totiž došlo k události zvané The Cascade, která vyvolala obrovské přírodní katastrofy po celé planetě. Korporát Vore Mantis se svoji technologii The GEN Network snaží využít k obnovení ekologického balancu. Na tomto poli není jediný, ale ne každá strana má jen dobré úmysly. Joanna tak bude muset přijít na to, co která společnost chystá a jak by to mohlo ohrozit lidstvo.

Příběh je to úplně nový. Tvůrci si z předchozích dvou dílů vypůjčují jen pár věcí. Jejich fanoušci by měli být v klidu, protože nová podoba Perfect Dark je posvěcena studiem Rare. Cílem je nabídnout hráči ten pravý zážitek v kůži tajného agenta, respektive agentky. Při plnění misí bude v podstatě na vás, jaký postup zvolíte. Prý se snažili skloubit boj na blízko, stealth i akční přístup tak, aby všechny systému dohromady působily přirozeně. Zatím ovšem není jasné, jestli tichý postup bude mít nějaké benefity nebo jestli třeba ovlivní příběh, jako v již zmíněném Dishonored.

Jako správná agentka bude mít Joanna po ruce řadu vychytávek. Příkladem je odposlouchávací zařízení, které umí také o nepříteli zjistit důležité detaily o jeho vlastnostech a chování. Vedle toho zvládne i napodobit jeho hlas, takže jím můžete mást jeho spojence.

Ještě předtím, než odstartovaly letní prezentace, se začaly šířit zprávy o tom, že vývoj Perfect Dark nejde zrovna hladce. Oficiálně nic potvrzené není, ovšem vypadá to, že se to bez problémů neobešlo vzhledem k tomu, že studiu The Initiative pomáhá tým Crystal Dynamics společně s dalšími externími vývojáři. Dohromady tak tvoří Team Perfect Dark, který snad tuto novinku dotáhne do konce. Zatím ale netušíme, kdy bychom měli očekávat její premiéru. Na konci traileru se neukázal ani rok vydání.

