PETA má problém s kohoutími zápasy ve Far Cry 6. Chce je odstranit

Organizace pro ochranu zvířat PETA se opět vrací do akce a tentokrát to odnesla novinka od Ubisoftu. Ve hře Far Cry 6 totiž můžete narazit na mini hru v podobě kohoutích zápasů, a to se organizaci vůbec nelíbí. Volá tedy po odstranění mini hry, aby nepodporovala "násilí na zvířatech".

"Proměnit strašný krvavý sport jako kohoutí zápasy do mini hry ve stylu Mortal Kombatu má velmi daleko k inovaci a pokroku, jelikož dnešní společnost tvrdě odsuzuje snahu přinutit zvířata spolu bojovat," píše se v oznámení organizace.

Mini hra ve Far Cry 6 je schválně velmi předimenzovaná a přehnaná, což by mohlo ochráncům zvířat vadit a je tedy pochopitelné, proč se PETA do této situace vložila. Uvidíme tedy, jak Ubisoft zareaguje.