Petr Nárožný se vrací k hernímu Poldovi. Jeho hlas uslyšíme v připravovaném rozšíření pro druhý díl

Odložené rozšíření pro Polda 2 Remástr, které nám prozradí, co Pankrác dělal mezi druhým a třetím dílem a jak se z policisty dostal do role soukromého detektiva, by mělo vyjít v průběhu následujících týdnů. Tvůrci se na Facebooku podělili o velmi milou zprávu. Po 24 letech se k dabování hry vrací herec Petr Nárožný. Jeho hlas jste naposledy mohli slyšet ve třetím Poldovi z roku 2000.

Absenci Nárožného v dalších dílech komentoval vývojář Petr Svoboda v několika rozhovorech v tom smyslu, že bylo náročné se s hercem domluvit. Jeho návrat z části mají na svědomí určitě i fanoušci, kteří po jeho návratu volali už dlouho. Oblíbený herec propůjčil ve dvojce svůj hlas například slonímu hybridovi, naklonovanému Napoleonovi nebo hlasateli zpráv hned z úvodu hry. Ze třetího dílu si jistě vybavíte jednoho z důchodců z první scény před policejní stanicí.

Doufáme, že se v některé z rolí Petr Nárožný objeví také v chystaném Poldovi 8, který má za sebou úspěšnou kampaň na Hithitu. Měl by vyjít koncem roku 2026 a půjde o rozloučení s detektivem Pankrácem. Když už rozloučení, tak by to mělo být se vším všudy. V budoucnu by nás měla čekat ještě jedna menší věc, a to vydání čtvrtého dílu na Steamu. Je to totiž poslední Polda, který na digitální distribuci chybí.