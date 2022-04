Petro Pascal si dává od hry The Last of Us odstup. Chce ctít herní legendu po svém

Herec nechce zbytečně kopírovat herního Joela a pokusí se postavě propůjčit vlastní charakter.

Herec Pedro Pascal, který v seriálovém thrilleru The Last of Us ztvární postavu Joela, se v nedávném rozhovoru nechal slyšet, že se od hry snaží držet zdravý odstup. Nechce totiž, aby herecké výkony ve hře ovlivnily jeho vlastní snahu o věrohodné přenesení postavy na stříbrné plátno.

"Díval jsem se, jak synovec hraje první díl tak dlouho, jak jsem mohl, a pak jsem letěl na Floridu," řekl Pascal. "Joel je působivá postava. Celý ten vizuální zážitek je neuvěřitelně působivý. A pak jsem se začal strachovat, že místo hraní postavy ji budu hodně imitovat, což by mohlo být občas dobré, ale často také špatné."

"Takže jsem si teď od hry udělal zdravý odstup. Chci to nechat více v rukou Craiga Mazina a Neila Druckmanna," dodal. "V seriálu je hodně velmi kreativních nápadů, jak vzdát holt herní sérii, ale také prvky, které by fanoušci nečekali."

Seriálová adaptace slavné hry z produkce HBO se bohužel před nějakou dobou odložila na příští rok. Za dobu natáčení ale nasbírala solidní seznam hvězdných jmen. Na výsledek jsme tedy zvědavi.