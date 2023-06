Phanom Liberty překope některé ze základních systému Cyberpunku 2077. Novinky čekají i majitele základní verze

Rozšíření Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077, ve kterém se vedle Keanu Reevese objeví i Idris Elba, vyjde 26. září, téměř 2 roky po vydání základní hry. CD Projekt Red měl s budoucím vývojem velké plány, ale po zpackaném vydání dali přednost opravným patchům a dvojice plánovaných expanzí se smrskla do jedné. Zní to sice negativně, ale na druhou stranu by mělo být Phatom Liberty pořádný macek. Alespoň to tak vypadá z nových informací, které jsme se dozvěděli z nedávných preview.

Ještě předtím, než se dostaneme k detailům, se podíváme na cenu. Phantom Liberty má cenovku 799 Kč, což je polovina ceny základní hry při vydání. Obsahu tedy musí být dost na to, aby si CD Projekt dokázal cenovku ospravedlnit. Bod k dobru u nás rovnou mají za to, že i rozšíření bude mít oficiální české titulky.

Už dříve jsme se dozvěděli, že nás nová kapitola příběhu vezme do Dogtownu, neprozkoumané části Night City, kde autority nemají moc silné slovo a na zdejších černých trzích najdete vybavení, které byste jinde hledali marně. Nás sem zavede naděje na záchranu. V dostane echo, že se tam nachází někdo, kdo by si věděl rady s jeho problémy v hlavě. Slušně se to ale zamotá, protože se máme zapojit i do záchrany prezidenta New USA.

Pokud už máte příběh Cyberpunku za sebou, do Phantom Liberty budete moci naskočit skrz uloženou pozici. Zároveň vám ale hra dovolí, abyste rovnou přešli k obsahu z rozšíření bez ohledu na to, v jaké části hlavní dějové linky se nacházíte. Závěr nové linky nebude jen jeden. A podle toho, jak dopadne Phantom Liberty, se liší i zakončení celé hry, kam přibyde jedna varianta navíc.

Není to ale jen o obsahu samotném. CD Projekt předělal spoustu základních systémů. Vedoucí vývoje Gabe Amatangelo řekl, že je jen pár věcí, které zůstaly nedotčené. V rozhovorech nejčastěji zmiňuje překopaný systém policie, nové stromy schopností, tempo postupu a škálování obtížnosti.

Začneme od konce. Obtížnost a tempo mají ovlivnit hlavně odlišné šance na získávání vybavení. Vyšší variabilitu zajistí také větší rozmanitost archetypů nepřátel. Detailů jsme se v tomhle nedočkali, ale působí to tak, že nebude možné najít v raných částech hry tak dobré vybavení, abyste ho nemuseli měnit dalších několik hodin. U výbavy můžeme ještě chvíli zůstat. Brnění už nebude spjaté s vaším oblečením. Místo toho se tato statistika přenese do cyberwearu, jehož systém je také přepracovaný. Nemůžete to s ním úplně přehánět, protože po přesažení limitu můžete skončit v kyberpsychóze. Je to riziko, ze kterého prý ale zároveň vzejdou i určitá pozitiva, o kterých ale zatím neznáme podrobnosti.

Vývojové stromy už nebudou jen o pozvolném vylepšování statistik. Místo toho budete získávat aktivní schopnosti. Jako příklad byl zmíněný dash ve vzduchu, odrážení kulek čepelí nebo údery, kterými můžete nepřítele stylově zakončit. Stylovější bude i akce v autě a na motorce. Konečně během jízdy můžete střílet, a to i ze zbraní přidělaných přímo na karoserii.

Nesmíte ale dělat moc velký rozruch, protože přitáhnete pozornost strážců zákona. Ti budou nově reagovat jinak podle toho, jak závažný zločin spácháte a na jakém místě se zrovna nacházíte. Když někoho zastřelíte v pustině, bude jejich příjezd trvat déle, než kdybyste zločin spáchali v nejlukrativnější části Night City.

Část těchto novinek bude dostupná v rámci patche zdarma pro všechny majitele Cyberpunku 2077 i bez toho, aby si museli kupovat rozšíření. Vydavatel ale zatím neupřesnil, co přesně přijde do základní hry a co si nechají pro Phantom Liberty.

Slibně působí i Amatangelova slova o vývoji. Tým vede od patche 1.5 a CD Projekt mu dal volnou ruku s tím, aby to dotáhl do takové podoby, jakou si původně každý představoval. Prý se razantně zlepšila nálada v týmu poté, co byl dodržený slib o nulovém crunchy. U původní hry to bohužel zůstalo jen u slibu. Proto také vývoj Phantom Liberty trval déle, než se čekalo, ale raději si počkáme déle na kvalitní výtvor, než abychom okamžitě hráli další nedodělek.

V Amatangela má očividně CD Projekt velkou důvěru. Po Phantom Liberty totiž povede vývoj pokračování, které už bude vznikat na aktuálním Unreal Enginu. Na to si určitě ještě pěkných pár let počkáme, ale Phantom Liberty je za dveřmi a zatím to nevypadá vůbec špatně. Snad vývojáři nezklamou naši důvěru i tentokrát.