Phantom Liberty je první velké rozšíření pro Cyberpunk 2077. Na starších konzolích si ho ale nezahrajeme

Dnes proběhla další menší prezentace věnovaná Cyberpunku 2077. Konečně mimo jiné byla řeč také o prvním velkém příběhovém rozšíření. Dočkali jsme se krátkého teaseru. Máme se těšit na špionský thriller, který nás zavede do nové čtvrti. Phantom Liberty vyjde někdy příští rok, a to pouze na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Se staršími konzolemi se už nepočítá.

To stejné platí i pro velký patch 1.6, který bude posledním velkým přídavkem do PS4 a Xbox One verzí. Poté už hráči na těchto platformách mohou očekávat pouze drobné updaty. Ve světle toho, jak to bylo s vydáním Cyberpunku, nám toto rozhodnutí nepřijde zrovna nejlepší. Na druhou stranu ale snad můžeme počítat s tím, že vydání nového obsahu nebudou doprovázet tak velké problémy.

Zmiňovaný patch přijde do hry už dnes a najdete v něm třeba tematické věci k anime Cyberpunk: Edgerunners, které vychází 13. září. Sice nebudeme moci potkat jeho hlavní hrdiny, ale CD Projekt do hry prý přidal spoustu easter eggů.

Mezi další změny patří například možnost upravit si oblečení svojí postavy bez toho, aby to ovlivnilo vaše statistiky. Pár vylepšení dorazilo také do foto módu. Do budoucna jako stěžejní věci vývojáři slibují kompletní přepracování systému policie a soubojů při jízdě autem.