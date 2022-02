Phil Spencer chce udělat ze Starfieldu nejhranější hru pod taktovkou Bethesdy

Šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer řekl, že ze Starfieldu zamýšlí udělat dosud nejhranější hru pod taktovkou Bethesdy. Titul bude dalším RPG od studia, které vyvinulo The Elder Scrolls V: Skyrim, což byla hra, které se od jejího vydání v roce 2011 podařilo prodat už 30 miliónů kopií. Nicméně na rozdíl od předešlých hitů Bethesdy toto nadcházející sci-fi nevyjde na konzole Playstation, která prodala mnohem více kusů, než její sok Xbox od Microsoftu.

Sci-fi epos Starfield láká do vesmírných dálav na nových obrázcích



„Takže jak zajistíme, že toto bude nejhranější hra vůbec?“ rozpovídal se Spencer v rozhovoru pro Axios s herním reportérem Stephenem Totilem. „Halo a Forza Horizon 5 jsou nejhranější hry, protože jsme je dokázali zpřístupnit na více obrazovkách než kdy předtím a prostřednictvím více obchodních modelů. To je klíčem. Chci, aby za pět let hrálo více hráčů WoW. Chci, aby více hráčů hrálo Call of Duty nebo Candy Crush, protože jsme je všechny udělali pro lidi dostupnějšími.“