Phil Spencer chce více singleplayerových zážitků od studií Xboxu

Sony už před nějakou dobou prohlásilo, že se chce i v příští generaci soustředit hlavně na špičkové singleplayerové a příběhové zážitky. Nyní to vypadá, že se touto cestou chce více vydat i Xbox, minimálně u svých first party studií divize Xbox Studios.

To prozradil Phil Spencer v rozhovoru pro Game Reactor. Xbox se poslední dobou vydával spíše cestou multiplayeru a komplexního systému předplatného služeb, které zahrnují všechny možné druhy her. To ale neznamená, že se na konzoli neobjeví více čistě singleplayerových zážitků.

"Je to zcela na každém studiu a vím, že někteří si při pohledu na Game Pass pochvalují, že je tam více her jako služeb, které jsou v tuto chvíli velmi populární," řekl Spencer. "To poslední, co bych chtěl je, aby v Game Passu byla hra, kterou budou všichni hrát donekonečna. Takže je pro nás důležité mít více her, které mají začátek, prostředek a konec, a hráč se může přesunout zase k dalšímu zážitku."

"Vlastně bych chtěl, aby se od našich first party studií ukázalo více singleplayerových her. Zdá se mi, že se společnost sama o sobě přesunula více do multiplayerového světa," dodal.