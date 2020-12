Phil Spencer chválí Sony za ovladač Dualsense

Nový ovladač Dualsense, který čerstvě obohacuje zážitek ze hry na Playstationu 5 se dočkal pochvaly i od samotné hlavy největšího kokurenta. Šéf Xboxu prohlásil, že Sony tleská za vytvoření tohoto ovladače a inovaci, kterou jeho uvedení přináší. Společnosti by se podle něj měly od sebe vzájemně učit.

"Tleskám tomu, co se jim podařilo s tím ovladačem. Ne za to - tedy neměl bych říkat, že ne za to, ale za mnohem více než jen specifika tohoto ovladače. V tomto průmyslu bychom se od sebe měli všichni vzájemně učit a inovací se posouváme dále, ať už to je business model jako Game Pass, nebo technologie ovladače jako například v dřívějšku u Wii, kde jsme se očividně inspirovali při tvorbě Kinectu a Sony při tvorbě Move," gratuloval konkurenci Spencer.

Dále potom vysvětloval, proč Xbox nesáhl po nějakých podobných novinkách pro svůj ovladač. "Xboxový ovladač se stal standardem nejen v herním odvětví. Vždycky mě udivuje, když někoho vidím, jak s ním ovládá třeba robota. Je to ale něco, na co je třeba také myslet. Samozřejmě nás to nezastavuje v inovaci, ale je třeba brát v potaz všechna využití. I proto nemůžeme svůj ovladač při přechodu náhle obrátit vzhůru nohama," vysvětluje Spencer.