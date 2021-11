Phil Spencer opět naznačuje, že se The Elder Scrolls 6 na PS5 nepodívá

Od té doby, co Bethesda patří pod křídla Microsoftu se fanoušci začali obávat, zda velké značky studia v čele s Falloutem či The Elder Scrolls již nedorazí na konzoli Playstation. Ačkoliv se Phil Spencer i celý tým Xboxu těmto otázkám úspěšně vyhýbá, občas ven nějaký ten náznak proklouzne. A dobře to nevypadá.

V nedávném rozhovoru pro britský plátek GQ se Spencer opět dotknul tématu TES 6 a jeho místa v ekosystému Microsoftu. A nevypadá to, že by se hra chystala na konkurenční zařízení od Sony.

The Elder Scrolls 6 je zatím v rané fázi vývoje, ještě si počkáme

"Není to o nátlaku na nějakou konkrétní platformu, věřím že všechny platformy mohou růst dál," řekl Spencer. "Ale pokud chcete být u Xboxu, chci mít možnost přinést kompletní balíček všeho, co můžeme nabídnout, bez kompromisů. To platí např. o The Elder Scrolls 6. Nebo jakékoliv naší další velké značce."

To samozřejmě nemusí nutně znamenat, že se novinka na PS5 nikdy nepodívá, Spencer ale už dříve naléhal, že chce vytvářet herní zážitky pro rodinu Xboxu bez kompromisů. A to znamená soustředit veškerou pozornost pouze na ty platformy, kterých se to týká. Nakonec uvidíme za pár let.