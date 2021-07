Phil Spencer věří, že má konzolová rodina Xboxu stále místo i pro příběhovky

Přesto že live service hry v současné době točí největší čísla v herním byznysu, Phil Spencer jasně uvedl, že platforma Xboxu počítá do budoucna i s příběhovými hrami. V interview s The Guardian uvedl, že týmy v tuto chvíli tvoří více singleplayerových a příběhově zaměřených her, než kdykoli předtím a zdůraznil také nutnost podpory riskantnějších projektů.

Microsoft se nesnaží o tvorbu konkrétního stylu her, a proto také v rozhovoru Spencer i Matt Booty, vedoucí Microsoft Studios, zdůraznili nutnost zkoumat hry a studia, která nejsou „tradiční žhavé zboží.“

Xbox Cloud Gaming rozšiřuje své působení a zlepšuje datacentra

Phil má ostatně optimistický pohled na pokračující podporu Xbox Game Pass i s narativními tituly. Věří, že herní průmysl se bude i nadále posouvat do netradičního vývoje videoher s množstvím talentů a nástrojů, jako jsou herní enginy (Unity, Unreal,..), které jsou mnohem dostupnější.