Philips PH805: prémiové stylovky na hraní? Proč ne! | Recenze

Co baví Špičkový zvuk

Kvalitní konstrukce

Dotykové ovládání

Aktivní potlačení hluku Co vadí Potlačení hluku je vybíravé

Dotykové ovládání chce cvik 8 /10 Hodnocení

Herním sluchátkům se tu věnujeme měrou vrchovatou a i když se většinou zaměřujeme na specifické produkty pro PC a herní konzole, občas si rádi odskočíme i k trochu jiným. Mobilní hraní se v poslední době neuvěřitelně rozmohlo a tak jsme si řekli, že nebude od věci podívat se na trochu mobilnější sluchátka na cesty.

Jedním z nejzajímavějších modelů poslední doby jsou bezdrátová sluchátka PH805 od společnosti Philips, které lákají především stylovým designem, kvalitním zvukem, aktivním potlačením hluku a přiměřenou cenovkou. Jak se v nich ale hraje?

Stylovka domů i na cesty

Ačkoliv je na trhu celá řada mnohem dražších a na první pohled kvalitnějších produktů, kupovat vždy to nejdražší nemusí být nutně dobrým nápadem. Zdaleka ne vždy se to totiž rovná i stejně vysoké kvalitě a ideálním přístupem je tak volit dobrý poměr mezi cenou a kvalitou. A v tom Philips exceluje.



V balení dostanete také pěkné cestovní pouzdro.

Sluchátka PH805 jsou na první pohled velmi minimalistická a obyčejná, ostatně na poli mobilních sluchátek se toho z hlediska designu a výstředností dá vymyslet jen opravdu málo. Už na omak je černý plast velmi kvalitní, nechybí ani fešné zakřivení konstrukce směrem k náušníkům. Náhlavní most je samozřejmě vysouvací a vypolstrovaný paměťovou pěnou, která je hojně přítomná i na samotných náušnících. Celkově jsou sluchátka velmi kompaktní a extrémně lehká (235g), takže přídomek "mobilní" je zcela na místě. Přizpůsobí se takřka každé hlavě bez problémů.



Zakřivení je asi jediným designovým výstřelkem, jinak jsou sluchátka velmi obyčejná.

Nasvědčuje tomu i skládací konstrukce, díky které můžete sluchátka složit téměř do jakékoliv tašky. V balení naleznete i pěkné cestovní pouzdro, kam schováte mimo jiné přídavný kabel pro nabití baterie.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Integrovaná

: Integrovaná Typ připojení : Bluetooth 5.0, 3.5mm Jack

: Bluetooth 5.0, 3.5mm Jack Velikost měniče : 40

: 40 Frekvence : 7 - 40 000 Hz

: 7 - 40 000 Hz Technologie : ANC (Aktivní Potlačení Hluku), Dotykové ovládání

: ANC (Aktivní Potlačení Hluku), Dotykové ovládání Hmotnost : 235 g

: 235 g Cena: 4 690 Kč

Originálně je řešeno ovládání, které je z větší části dotykové na pravém sluchátku. Na levém je přítomen pouze malý microUSB port, na pravém pak vypínací tlačítko, které slouží také jako ovladač pro hudbu se svým pohybem do dvou stran s možností stisku - zapauzování a spuštění. Nechybí ani integrovaný mikrofon, takže lze sluchátka použít i na hovory či online chat při hraní mobilní verze PUBG nebo Call of Duty Mobile. Kvalita je překvapivě dobrá a mikrofon umí skvěle odfiltrovat okolní hluk, což je při takové cestě autobusem k nezaplacení.

Veškerá magie se pak odehrává na pravém sluchátku, kde je dotyková ploška. Přejetím prstem nahoru či dolů můžete snížit či zvýšit hlasitost, poklepáním pak přepínáte mezi jednotlivými profily potlačení hluku, o kterém se zmíním později. Je to spíše frajeřinka, ale výborný nápad, abyste nemuseli neustále sahat po telefonu, ať už během poslechu hudby nebo hraní hry. Pokud náhodou nehrajete na telefonu a chcete sluchátka využít i na PC nebo herní konzoli, není problém. Stačí je propojit skrze 3.5mm Jack a zapojit je tak můžete takřka do čehokoliv. Jen bohužel přijdete o bezdrátové připojení.

Špičkový zvuk s několika ale

O kvalitní zážitek se starají 40mm měniče a bezdrátové připojení Bluetooth 5.0, takže by neměl být problém docílit vysoce kvalitního zvuku. Philips ostatně nezklamal, sluchátka umí výborně podat víceméně všechny druhy zvuku v celém jeho spektru. V hudbě se skvěle mísí syté basy a jasné výšky i vokály, ve hrách je patřičně slyšet dunivá střelba i cupitání nepřátelských nohou za rohem. Zvuk je výborný téměř ve všech ohledech a jedinou výtkou tak může být to, že není příliš dynamický a vyrovnaný, jak jsem zvyklý z herních sluchátek a dalších kvalitnějších (a dražších) kolegů, jako je Bose nebo Sony. To je ostatně pochopitelné a těžko bych to označoval za přímý nedostatek, zvláště s takovou cenovkou. Zkrátka je to něco, s čím musíte počítat.



Sluchátka jsou nesmírně versatilní, využijete je téměř se vším.

Zmínit musím také jeden z propagovaných prvků modelu - technologii ANC, neboli aktivní potlačení hluku. To je možné přepnout ve třech režimech - zcela zapnuté, zcela vypnuté a "ambientní" režim. Při zapnutém potlačení sluchátka opravdu výborně blokují veškeré ruchy okolí, i když bych uvítal lepší blokaci zvuku o vysoké frekvenci. Sbíječku tak například sluchátka dokázala odstranit skvěle, naopak kvílení brzd moc ne. Ambientní režim je dobrou vychytávkou v případě, že chcete s někým prohodit pár slov po cestě, aniž byste chtěli sundavat sluchátka. Potlačí totiž veškeré přehrávané zvuky a naopak pustí trochu toho "hluku" z okolí dovnitř. S tím, že se zesílí hlasy.

Je to zajímavá blbůstka, osobně ale raději jednoduše zapauzuji hudbu a sluchátka na chvíli sundám, než abych na dotykové plošce překlikával režim ANC, zatímco na mě dotyčný civí. Každopádně znáte to, je lepší mít a nepoužívat, než nemít a potřebovat.



Sluchátka jsou malá a lehká, přesto umí vykouzlit skvělý zvuk.

Ke konci bych se ještě rád dostal k neméně důležitému faktoru - výdrži baterie. Sluchátka jsou bezdrátová a podle výrobce by měla na jedno nabití vydržet až 30 hodin nepřetržitého používání. Sluchátka jsem používal téměř denně na hraní a poslech hudby (cca 8 hodin denně) a musel jsem je napojit až koncem třetího dne, udávaná čísla jsou tak víceméně pravdivá, ale přikláněl bych se spíše k číslu 25 hodin. Potěší také velmi rychlé nabíjení. Během doslova pěti minut se vám vrátí až 2 hodiny přehrávání, což je skvělé, pokud potřebujete rychle někam běžet a chcete si jen rychle dobít po cestě.