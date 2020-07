Philips PUS7304: konzolové hraní s doprovodem světýlek | Recenze

Co baví Špičková kvalita obrazu

HDR10+ a Dolby Vision

Spousty aplikací a funkcí

Ambilight skvěle doplňuje hraní Co vadí 50 Hz frekvence

Slabší basy 8 /10 Hodnocení

Nová generace herních konzolí už klepe na dveře a spousta hráčů se tak pomalu ale jistě poohlíží po další špičkové televizi, která jim bude v tandemu s konzolemi dělat radost po následujících minimálně 5 let. Zkratky jako 4K a HDR už dávno nejsou záležitostmi pouze těch nejdražších televizí a lze najít extrémně kvalitní produkty za relativně přijatelný peníz.

Výrobce Phillips se specializuje právě na velmi dostupné televize, kterým však nechybí vše potřebné pro jak filmový, tak herní zážitek moderní doby. My jsme se rozhodli vyzkoušet jejich řadu Performance, a to hned z několika důvodů. Nabízí 4K Ultra HD rozlišení, špičkový obraz, HDR10+, Dolby Vision a především třešničku na dortu - interaktivní osvětlení Ambilight. Má smysl investovat?

Štíhlá krása

Design techniky je věc velmi subjektivní a tudíž těžko hodnotitelná. Co však pojmout lze je fakt, že je recenzovaný kousek opravdu velmi stylový, s tenkým rámečkem a pevnou konstrukcí. Nechybí stylový stojan, který je řešen na šířku (nikoliv dvě nožičky po stranách, jak je často zvykem) a skvěle tak koresponduje s potenciálně dokoupitelným soundbarem. Uchycení na stojanu je navíc pohyblivé, takže můžete televizi velmi pohodlně otočit do stran v případě, že zrovna nesedíte na gauči. Také hmotnost, která v případě recenzovaného kousku s úhlopříčkou 127 cm činila necelých 14 kg nebyla žádná katastrofa, vlastně šlo o jednu z těch lehčích televizí, které nám prošly redakcí. Na rozdíl od nejvyšší řady výrobce s ultra tenkým tělem je tu tloušťka rozhodně vidět, ale rovná se ostatním konkurenčním televizím tohoto typu.



Televize patří mezi ty stylovější s designem leštěného kovu.

Zadní stranu televize po hornímu a postrannímu obvodu lemují LED lampičky technologie Ambilight, o které si povíme později. Nechybí samozřejmě všechny důležité konektory a připojení jako USB, LAN, HDMI 2.0, sluchátkový, digitální a kompozitní výstup, stejně jako Wi-Fi, Bluetooth a DLNA. Příjemné je, že většina konektorů je schována v levé straně, takže kabely nemusí být rozházeny po celé šířce televize a vše je úhledně soustředěno do jednoho místa.

Pestré barvy, ostrý obraz

Televize obsahuje obrazový procesor P5, který vylepšuje kvalitu obrazu víceméně z jakéhokoliv zdroje. Je jedno, zda se díváte na Youtube video, film přes Netflix aplikaci nebo sledujete tradiční vysílání. Procesor se přizpůsobí a postará o to, aby byl obraz co nejostřejší, barvy věrné a syté a kontrast stabilní a nepřepálený. Nenarazíte tak na žádný šum, barvy přetékají jedna do druhé velmi jemně a technologie Natural Motion se mimo jiné stará o to, aby bylo vše ostré i v pohybu. To bohužel neplatí vždy, opravdu rychlý pohyb přece jen vykazuje určité známky zkreslení a lidem, zvyklým na 100Hz frekvenci rozhodně bude chybět. Osobně mi však tradičních 50Hz vůbec nevadí a televize má jinak velmi jemný a věrohodný obraz.



Menu televize je velmi přehledné a graficky pěkné.

Velký rozdíl jsem zpozoroval především v realistickém znázornění barev, stínů a práce se slunečním světlem díky HDR10+ a Dolby Vision. To stačí pro skvělou kvalitu z většiny video zdrojů a televize chytře přepíná jas a kontrast podle konkrétní scény, my jsme se však soustředili především na tu herní stránku věci a rovnou pustili nejnovější akční titul Ghost of Tsushima na konzoli Playstation 4. Po testu hry na 4K televizi značky Orava byl na recenzovaném kousku vidět opravdu markantní rozdíl.



Hraní na televizi je parádním zážitkem, který je podpořen technologií HDR.

Nešlo si nevšimnout především mnohem jemnějšího osvětlení, prosvítajících paprsků slunce a hry světla a stínu. Světlo se mnohem jemněji rozpouštělo v prostředí kolem hlavního hrdiny a takové pole poseté květinami bylo krásně jemné, zatímco na druhé televizi byly trochu vidět kostrbaté hrany vegetace kvůli absenci HDR. Noční procházka byla také mnohem věrohodnější s opravdu sytou černou s prosvítajícími zdroji světla, zatímco krásný jasný den potěšil jasnou modrou oblohou a osvětlenými mraky. Rozdíl je zkrátka znát, a to i letmým pohledem.

Technické parametry Rozlišení a technologie : LED, 4K Ultra HD (3840 x 2160 bodů na palec)

: LED, 4K Ultra HD (3840 x 2160 bodů na palec) Frekvence : 50 Hz

: 50 Hz Technologie : HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, Ambilight

: HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, Ambilight Repro : 20W

: 20W Chytré funkce : Google Assistant, Amazon Alexa, hlasové ovládání

: Google Assistant, Amazon Alexa, hlasové ovládání Rozhraní a připojení: HDMI, USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, Chromecast, HbbTV

HDMI, USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, Chromecast, HbbTV Tunery : DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C Aplikace : Netflix, HBO GO, Voyo

: Netflix, HBO GO, Voyo Cena: 14 490 Kč (50 palců)

Bohužel televize je opravdu náchylná na odlesky, které zkreslují zážitek ze sledování. Okno přímo naproti televizi je opravdovým peklem a bez zatáhnutí závěsů se neobejdete, v opačném případě není televize dostatečně jasná a se sluncem se pere jen těžko. Jedná se o jeden z prvků, kde je zkrátka vidět ústupem oproti dražším televizím. Pozorovací úhly jsou standardní, pokud si sednete moc do strany, zaznamenáte lehce máznuté barvy, zde ale naopak poslouží otočný stojan, takže si televizi otočíte dle potřeby.

Hraní s doprovodem světýlek

Pravděpodobně nejzajímavějším prvkem televize je technologie Ambilight, což je řada LED světýlek, které obepínají okraj televize po stranách a na horní hraně. Cokoliv co se odehrává na obrazovce je barevně přeneseno i na zeď za televizí a je občas až neuvěřitelné, o kolik více dokáže dění na obrazovce vtáhnout atmosférou, když je pokoj zahalen také odpovídající hrou světla. Osvětlení je navíc chytré a zcela pod kontrolou uživatele. Vybrat si můžete ze tří "chytrých" režimů podle toho, co právě na televizi provádíte, případně světlo nastavit stabilně na kombinaci potřebných barev. Sledujete fotbalový zápas? Nastavte si barvu vlajky vašeho týmu. Nechcete v pokoji svítit? Nastavte si jemnou nažloutlou barvu, co vám prakticky nahradí stolní lampičku.



Nastavení chytrého osvětlení je dostatečně podrobné a různorodé.

My jsme ale opět chtěli vyzkoušet, jak toto osvětlení doplňuje videohry. Nutno podotknout, že televize sleduje každou scénu na obrazovce, ať už jde o film, video nebo hru, a přizpůsobuje barvy většinovému zbarvení na obrazovce. To znamená, že noční hodiny v lese s jemným svitem pochodní zahalí stěnu nažloutlou barvou, ale hustě padající žluté listí v lese barvu neovlivní. Naopak se stěna zahalí do lehce namodralé barvy podle oblohy, která zabírá při pohledu kamery většinu obrazovky. Stačí ale se s kamerou podívat na zemi pokrytou žlutým listím a osvětlení se ihned změní na žlutou barvou. Osvětlení tedy reaguje ani ne tolik na pohyb, jako spíše na nejviditelnější barvu na obrazovce.



Televize je uzpůsobena i pro zavěšení na zeď, na stojan ale vypadá podstatně lépe.

Při klasickém režimu se barvy velmi letmo prolínají a mění a je to velmi příjemné doplnění atmosféry při hře. To pravé ořechové nastává až s přepnutím do herního režimu. Tam se změna barev stává mnohem citlivější a v zásadě reaguje na rychlé pohyby a změny na obrazovce. To bylo nejlépe vědět na bojovce Mortal Kombat 11, kdy při souboji zeď za televizí vypadá doslova jako diskotéka a skvěle doplňuje zběsilou krvavou akci na obrazovce. Je vlastně na vás, jaký režim osvětlení zvolíte a většinou závisí na tom, jakou máte právě náladu. Osobně jsem Ambilight přišel na chuť a vracet se k "obyčejné" televizi je překvapivě těžké.

Je vlastně na vás, jaký režim osvětlení zvolíte a většinou závisí na tom, jakou máte právě náladu

Celkový audiovizuální dojem pak uzavírá technologie Dolby Atmos, kterou pravděpodobně znáte z kinosálu v pražském Hostivaři. Tato zvuková technologie se už nějakou dobu postupně přesouvá do mobilních telefonů a televizí a nejde tedy o žádnou novinku. Pracuje se zvukem v prostoru a dvojice televizních reproduktorů zvládá svoji práci velmi důstojně. Hlasy i efekty jsou velmi zřetelné a jasné, chybí ale opravdu hutné basy. Dolby Atmos navíc dělá zvuk jakoby více objemný a máte pocit, že více cestuje po pokoji kolem vás. Pokud ale chcete využít zvuk opravdu naplno, doporučujeme přikoupit soundbar, který dodá ozvučení potřebnou šťávu a především hutné basy, které tu prostě chybí.



Zvuk, obraz a světlo - to jsou základní prvky skvělé atmosféry při hraní.

Ačkoliv jsme se v redakci chtěli zaměřit především na videoherní stránku využití televize, nemůžeme opomenout ani další funkce a služby. Vše běží na platformě Android 9 a televize nabízí velmi bohaté nastavení, aplikace a dokonce hry integrované přímo do systému. Pokud máte účet Googlu, což by měla mít většina současných uživatelů, můžete si užít celou řadu aplikací skrze Google Play. Nechybí ani Chromecast, Netflix, Youtube, HBO GO a celá řada dalších multimediálních aplikací, takže z hlediska zábavy pomalu ani nemusíte otevírat počítač. Samozřejmostí je hlasové ovládání a podpora Google Assistant a Amazon Alexa, díky čemuž televizi napojíte na svou chytrou domácnost a víceméně nemusíte sáhnout na ovladač.

Když už k tomu dojde, musíme pochválit velmi minimalistický a přehledný design. Tlačítka jsou chytře uskupena, takže nikdy nemusíte zbytečně hledat potřebnou funkci. Technologie Ambilight a Netflix jsou samozřejmě ihned vidět díky specifickým tlačítkům. Ta jsou vyrobena z pevné gumy, takže se příjemně mačkají a jsi tak akorát citlivá.