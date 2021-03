Philips TAT8505: s mobilem v ruce a bez hluku | Recenze

Co baví Skvělá výdrž

Upravitelné potlačení hluku

Stylový design

Vyvážená kvalita zvuku Co vadí Minimální přizpůsobitelnost

Citlivé dotykové ovládání 8 /10 Hodnocení

Trh mobilních her se v posledních letech neuvěřitelně posunul a často si nyní bez kompromisů zahrajeme velké herní pecky i na cestách. S tím jde ruku v ruce také trh herního příslušenství a v tomto případě hlavně bezdrátová sluchátka, která nám herní zážitek mimo domov ještě více zpříjemní.

Razer Hammerhead True Wireless Pro: mohutné basy na cestách | Recenze

A jelikož často hrajeme v autobusech, vlacích nebo rušných úřadech, kvalitní potlačení okolního hluku je základ. Nedávno jsme recenzovali herní sluchátka Razer Hammerhead, která měla v rukávu pár herních triků, nyní ale na trh dorazil Philips se svým novým modelem True Wireless sluchátek. Ty se soustředí na maximální potlačení okolního hluku, aby vás nic nevytrhlo z herních klání. A rozhodně se mu to daří.

Stylové a kompaktní

Philips měl vždy u svých produktů jednotný minimalistický design a ani sluchátka TAT8505 nejsou výjimkou. Při srovnání s některými dalšími peckami má novinka o něco mohutnější základ, především kvůli integrované technologii potlačení hluku a dalším přítomným funkcím, stále jsou však velmi malé a v uchu je moc nepocítíte. Konstrukce z černého matného plastu působí pevně a nechybí ani certifikace IPX4 pro odolnost vůči menší spršce vody. Sluchátka navíc sedí v uších perfektně a nevypadávají ani při agresivnějším zaklepání hlavy.



Kolébka je dostatečně prostorná a mohutná, aby špunty dobře chránila

V balení najdete hned několik náhradních gumových špuntů, aby se pecky přizpůsobily každému uchu. Z hlediska designu zpestří černou barvu jen malá šedá ploška s logem výrobce na každém sluchátku, která navíc slouží i jako dotyková ploška pro ovládání. Vedle už je pak jen dioda, signalizující zapnutí a spárování.

Hardwarové specifikace Provedení : Do uší

: Do uší Konstrukce mikrofonu : Integrovaný, redukce šumu

: Integrovaný, redukce šumu Typ připojení : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Citlivost : 108 dB/mW

: 108 dB/mW Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Technologie : ANC, Hlasový asistent, Přijímání hovorů, IPX4

: ANC, Hlasový asistent, Přijímání hovorů, IPX4 Velikost měniče : 13 mm

: 13 mm Hmotnost : 73g

: 73g Cena: 4 490 Kč

Jelikož se jedná o True Wireless sluchátka, v balení najdete také stylovou nabíjecí kolébku. Ta je až překvapivě mohutná a větší, než jsem byl zvyklý od jiných výrobců, stále je však dostatečně mobilní a přenosná. Na druhou stranu, své špunty máte vždy dokonale chráněné. Kolébka obsahuje USB-C port pro nabíjení a diody, signalizující nabití. Celkově se prezentace sluchátek povedla na jedničku a neurazí ani sportoce, ani byznysmeny.

Maximální potlačení, maximální zážitek

Špunty disponují technologií aktivního potlačení okolního hluku (ANC) a musím uznat, že jde pravděpodobně o nejlepší využití této funkce za dlouhou dobu. Sluchátka umí hybridní potlačení hluku, odfiltrují vám jak hlasité remcání kamarádů vedle na gauči, tak větší hluky ulice nebo tramvaje. Při aktivním potlačení jsem opravdu neslyšel absolutně nic i v těch nejrušnějších místech, takže musím výrobci zatleskat za perfektní implementaci.



Sluchátka se umí automaticky spárovat i spojit s telefonem a jinými zařízeními

Díky tomu jsou herní zážitky i poslech hudby ničím nerušené. Kvalita zvuku sama od sebe je navíc výborná, sluchátka umí skvěle vyvážit všechny frekvence a díky 13mm měničům a rozsahu 20 - 20 000 Hz je zvuk bohatý na basy, ale paralelně umí i dobře zvýraznit jednotlivé zvukové stopy, i ty nejnižší. Především poslech hudby je se špunty požitek, a to navzdory tomu, že tu nenajdete žádné pokročilejší technologie, jako je např. THX Spatial Audio či virtuální prostorový zvuk. Ostatně, na to většinou pecky ani určeny nejsou.

Právě na herní zážitky bychom však nějakou vychytávku uvítali. Razer Hammerhead se pochlubil prostorovým THX zvukem, který především při hraní akčních stříleček nebo battle royale titulů byl zatraceně znát. Tím, že už je na mobilních platformách stále více velkých her, potřebujeme také sluchátka, která budou držet krok. Oba zmíněné páry špuntů jsme porovnali ve hrách PUBG Mobile, Call of Duty Mobile a Fortnite a výrazně jasnější prostorový zvuk sluchátek Razeru nám dával solidní výhodu v boji. Na druhou stranu, pokud hrajete spíše nenáročné mobilní hry nebo tituly, kde prostorový zvuk není až ta důležitý, rozdíl sotva pocítíte.



Kromě malé diody a dotykové plošky nenajdete na špuntech žádné rušivé prvky

To ale neznamená, že špuntům nechybí dodatečné funkce. Umí přijímat hovory a samozřejmostí je podpora hlasového asistenta Google a Siri, takže můžete vše ovládat hlasem. V aplikaci výrobce si pak můžete vše nastavit dle libosti. Potěšila mě také příjemná funkce, na kterou jsem byl zvyklý už z Hammerheadu. Díky senzoru umí sluchátka rozpoznat, kdy je vyndáte z uší a zastavit přehrávání hudby, případně ji opět obnovit po opětovném zastrčení do ucha. Maličkost, ale potěší.

Vydrží dlouho, jen si zvyknout

Jednou z nejdůležitějších položek všech bezdrátových sluchátek je jejich výdrž. Zde musím Philips opět pochválit, protože se mi podařilo při aktivním poslechu hudbu i hraní her udržet sluchátka naživu cca 6 hodin na jedno nabití. Kolébka pak nabízí ještě další 2 plná nabití, tudíž se dostanete na cca 18 hodin čistého času se vším všudy. A to už je velmi dobré číslo. Pokud vypnete aktivní potlačení hluku, vydržíte ještě o cca necelou hodinu déle, ale je už na vás, zda vám to za to stojí.

Ke konci se ještě zastavím u dotykového ovládání. Osobně jsem u sluchátek vždy preferoval manuální tlačítka, dotykové plošky u malých špuntů totiž neumožňují pohodlně manipulovat se sluchátka a s nechtěným stiskem jsem zápasil téměř neustále. Ba co více, nešlo jen o prsty, ale také o kapuci mikiny či další oblečení, které jen omylem letmo zavadilo o sluchátka, která okamžitě přestala přehrávat hudbu. Využití dotykové plošky pro rychlé ovládání přehrávače je super, doufám ale, že výrobce vydá aktualizaci, která upraví citlivost. Ta je totiž v tuto chvíli opravdu přehnaná a nejednou jsem absenci pořádného tlačítka proklínal.