Pikmin 3 Deluxe: nevzhledná výprava za ovocnou úrodou | Recenze

Co baví Kooperace i v příběhu

Zábavný mix žánrů

Nové doplňky a vedlejší mise

Veškerý DLC obsah v balení Co vadí Nepěkné prostředí

Chybí online kooperace 8 /10 Hodnocení

Postupně se veškeré exkluzivity, které vyšly na WiiU, dostávají skrz vylepšené edice i na Switch. Tím nejnovějším je roztomilá strategie Pikmin 3, ve které se v roli vesmírných průzkumníků vydáváte hledat záchranu pro svoji domovskou planetu. Strategie to ale není úplně tradiční. Nestavíte základnu, ani nespravujete ekonomiku nebo diplomatické vztahy. V tomhle ohledu je zdejší myšlenka mnohem jednodušší. Za pomocí různých druhů potvůrek jménem pikmin se naši vesmírní cestovatelé musí vypořádat s nástrahami neznámé planety, a hlavně si obstarat dostatek zásob.

Když už jsem nakousl příběh, tak se rovnou můžeme pustit do příběhového režimu, který se dělí na jednotlivé dny. Za slunečního svitu se pohybujete v jedné z lokací a než se setmí musíte využít své kosmonauty a pikminy na maximum. To většinou znamená získat nějaký předmět, porazit velkou potvoru nebo získat ovoce, aby posádka netrpěla hlady. Její členové vám neustále připomínají, abyste mysleli na zásoby, ale za celou dobu hraní jsem v tomhle ohledu neměl nejmenší problém. Ovoce je totiž všude kolem spousta. Jen je ho potřeba za pomoci pikminů dostat k vesmírné lodi. Před setměním pak musíte každého z nich dostat do okolí základny nebo k jednomu z kosmonautů. V noci tady totiž není úplně bezpečno.



Příběh je jednoduchý - přežít nástrahy každého dne

Kolem ovoce se točí celý příběh, ve kterém se trojice kosmonautů vydává na průzkum neznámé planety, protože na té jejich došly zásoby jídla. Naštěstí tentokrát narazili na úrodnou půdu a budou se tedy vracet s dobrými zprávami. Cesta domů každopádně nebude jednoduchá. Přistání se jim totiž moc nevydařilo, a ještě před dopadem na povrch se rozdělili. Je tedy potřeba dát partu dohromady a zprovoznit poničené vesmírné plavidlo. Posádka čítající kapitána Charlieho, Alpha a Brittany se dá dohromady možná až překvapivě rychle. S opravami jejich lodi je to nicméně trochu složitější, a tak na zdejší planetě budou muset strávit delší dobu, než z počátku očekávali.



Klasický sci-fi příběh je doplněn pestrým vizuálem

Již několikrát zmínění pikmini vám budou ochotně pomáhat od samého začátku. Tyto prťavé potvůrky mají spoustu druhů, přičemž každý z nich se hodí na něco jiného. Žlutí jsou imunní proti elektřině, kamenní zase zvládnou rozbít tvrdé objekty. Základní schopnosti jako nošení věcí nebo hrabání ale zvládne každý bez rozdílu.

Postupem hrou počet druhů narůstá. Spolu s každým přírůstkem máte nový důvod vrátit se do lokací, kde už jste jednou byli. Nikdy totiž napoprvé není možné posbírat všechno ovoce najednou. V počátečních lokacích je například hodně vody a ta klasickým pikminům nesvědčí. Proto se sem musíte vrátit až se dostanete k modrým, kteří s ní nemají problém.

Maximálně můžete v jednu chvíli mít k dispozici 100 pikminů, pokud tedy nehrajete na novou ultra těžkou obtížnost, kde toto číslo klesá na 60. Jejich správa se s přibýváním nových druhů stává docela složitou, nicméně díky nenáročnému ovládání to není zase takový problém. Máte na výběr z klasického ovládání analogovými páčkami nebo si můžete zapnout gyroskop. Oba způsoby jsou dobře použitelné a je tedy na vás, co vám sedne lépe. Celkově by ale mělo působit lépe než v původní verzi. To ale bohužel posoudit nemohu, protože s Pikmin 3 na WiiU zkušenosti nemám.



Ovládání pikminů je jednoduché, ať už vyberete jakýkoliv způsob

Pokud je na vás manipulace s pikminy moc složitá, tak si můžete přizvat dalšího hráče do kooperace, což je pro příběhový režim v Pikmin 3 Deluxe úplná novinka. Styl této strategie kooperaci výborně sedí. Průchod je o něco jednodušší vzhledem k tomu, že v jednu chvíli oba hráči mohou s pikminy pracovat na jiném úkolu. Je ale docela škoda, že se jedná pouze o lokální kooperaci. Po internetu si bohužel nezahrajete.



Lokální kooperace je skvělá, hodilo by se ale přidat ještě tu online

Pro kooperaci tady kromě příběhu máme ještě další obsah. Můžete se pustit do misí, mezi kterými najdete i všechny mapy z DLC. Pikmin 3 Deluxe totiž obsahují veškerý dodatečný obsah, který pro hru vyšel po jejím vydání. A navíc si pro hráče Nintendo připravilo ještě úplnou novinku. V sekci Side-stories najdete dva nové minipříběhy s kapitánem Olimarem, který je hlavním představitelem prvních dvou dílů a na jeho jméno často budete narážet i v hlavním příběhu.

Kromě již zmíněné nové obtížnosti a obsahu je tady ještě několik přídavků, které byste v originální verzi nenašli. Vrátila se například piklopedie, ve které najdete informace o ovoci, zvířatech nebo samotných pikminech. Z nějakého důvodu se ji vývojáři do původního třetího dílu rozhodli neimplementovat, i když byla součástí jeho předchůdců.



Veškerý DLC obsah ke hře potěší a prodlouží herní dobu

Hráči, kteří vše rádi dokončují na 100% jistě také uvítají nový systém trofejí. Pokud ho chcete mít kompletní, tak vám herní doba může narůst o pěkných pár hodin. V klasickém režimu byste ale měli příběh projít během 20 herních dní, což odpovídá 15 hodinám. Celkově se můžete dostat až na 99 dní, ale i s velmi pomalým tempem se k tomuto číslu ani nepřiblížíte. Když započítáme i vedlejší obsah, tak herní doba není zrovna krátká.

Členové posádky vám vždy naznačují, co je vaším dalším cílem. Po mapách jsou navíc ještě rozmístěny datové soubory, ve kterých najdete užitečné tipy. Pokud byste se ale i tak ztráceli, tak můžete využít novou možnost nápovědy. Skrz ni se dozvíte buď to, co zrovna máte dělat nebo vás rovnou navede správným směrem, abyste neztráceli čas. Nepřišlo mi, že by Pikmini byli v tomto ohledu nějak náročnou hrou, ale pro neznalé hráče bude tato možnost jistě užitečná.



Grafika se bohužel od původní verze téměř neliší

Sice je skvělé, že Deluxe verze zahrnuje i nový obsah, ale Nintendo se rozhodně mohlo trochu více soustředit na vylepšení grafiky. Od původní verze se téměř nijak neliší. V případě portů Maria to díky jeho stylizaci nebyl problém, ale na pikminy se zkrátka nekouká dobře. Přijde mi, že si vývojáři celkově špatně zvolili grafický styl pro zdejší prostředí. Zatímco postavičky jsou barevné a stylizované, prostředí se snaží působit více realisticky. Ve výsledku se pikmini pohybují po planetě plné rozmazaných textur, které herní zážitek rozhodne nezpříjemní. Je škoda, že si Pikmin 3 nezasloužil více péče, když už dlouhou dobu víme, že i na slabší konzoli jako je Switch mohou hry vypadat parádně.

Pikmin 3 Deluxe je opravdu zvláštním mixem žánrů. V zásadě je to ale tradiční hra z portfolia Nintenda. I přes svoji stylizaci, kvůli které vypadá na první pohled jako záležitost pro mladší hráče, dokáže bez problému zabavit i dospělé. Větší důraz na kooperaci tady vzhledem ke správě pikminů dává perfektní smysl, ale bez potíží si vystačí i jeden hráč. Díky novému obsahu si tady najdou něco i znalci původní verze. Nemyslím si ale, že se Pikmin 3 Deluxe na Switchi zařadí mezi tituly, které by automaticky měl mít každý majitel této konzole. I když je to zábavná hra a určité kvality jí upřít nemůžu, tak nezapře, že už má na kontě pěkných pár let od vydání. Mnohem raději bych od Nintenda viděl úplně nový díl, který se s nedostatky trojky vypořádá. A kdo ví, třeba se ho v budoucnu dočkám.