Pinocchio ve stylu Bloodborne. Lies of P ukazuje další záběry z akčních soubojů v novém traileru

V následujících dnech proběhne menší akce IGN Fan Fest. Jako ochutnávka se nám už dnes představil nový trailer na Lies of P, slibnou souls-like akci od korejského studia NEOWIZ. Už v prvních vteřinách na nás, podobně jako v předchozích ukázkách, dýchla atmosféra podobná kultovnímu Bloodborne. Tentokrát ale není v hlavní roli lovec. Zahrajeme si za samotného Pinocchia a v traileru se na chvíli mihne i jeho stvořitel.

Lies of P se bude snažit zařadit po bok úspěšných souls-like her a jistě by se s ním chtěli vývojáři postavit rovnou vedle FromSoftware. Zatím se ale těžko soudí, jak to s Pinocchiem dopadne. Na pohled sice vypadá výborně, ale v tomto žánru jde hlavně o precizní hratelnost. Tvůrci u zbraní a schopností očividně popustili uzdu fantazii. Náš hrdina bude kromě klasických zbraní mít i různé speciality jako chrlení ohně ze své mechanické paže.

Studio NEOWIZ dříve dělalo hlavně menší 2D plošinovky. Lies of P je tedy jeho prvním projektem většího rozsahu. Očekávání rozhodně nejsou malá. Microsoft tvůrcům ale očividně věří. Byla to přeci jen jejich prezentace, kde byla hra představena a navíc si ji hned v den vydání budete moci zahrát v rámci Game Passu. Kromě Xboxu a PC ale vyjde i na PlayStation.