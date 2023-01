Pirátská akce Skull & Bones je opět odložena. Ubisoft také zrušil trojici neoznámených projektů

Několik odkladů a kompletní restart vývoje. Ani to nestačilo, aby pirátské Skull & Bones vyšlo podle plánu 9. března letošního roku. V poslední finanční zprávě Ubisoft uvádí, že se tato hra opět odkládá a tentokrát byste po konkrétním datu vydání hledali marně.

"V posledních čtyřech letech bylo naší strategií vytváření her s dlouhou životností a adaptování našich silných značek jako Assassin's Creed, Far Cry a hry Toma Clancyho jako Ghost Recon, Rainbow Six a The Division, aby se staly skutečně globálními značkami," uvádí Ubisoft. Dále přiznávají, že jejich poslední hry si nevedly tak dobře, jak předpokládali a vydání jejich novinek je ještě daleko. Z toho důvodu hodlají učinit kroky, které mají posílit dlouhodobý růst společnosti. Mezi to patří i zrušení tří neoznámených projektů.

Ubisoft tedy s rušením pokračuje stejně jako loni, kdy v průběhu léta oznámil, že s Ghost Recon Frontline a Splinter Cell VR už se nepočítá. K tomu přidali ještě 2 neoznámené hry. Ohledně odkladu Skull & Bones pak padlo, že by mělo vyjít někdy v roce 2023 nebo 2024. Vypadá to ale, že nadcházející betatestování je stále v plánu, takže by hráči měli dostat možnost si pirátění alespoň na chvíli vyzkoušet.

Odklad Ubisoft odůvodňuje tím, že Skull & Bones potřebují více času na doladění. "Čas, který jsme si vzali navíc, se už nyní vyplatil a umožnil výrazné zlepšení kvality, což bylo potvrzeno nedávnými playtesty. Věříme, že hráči budou potěšeni evolucí naší hry," dodává Ubisoft.

