Planety ve Star Wars Outlaws budou vytvořené ručně. Ubisoft se nespoléhá na procedurální generování

Tahle novinka od Ubisoftu se hned po představení během letních festivalů stala v očích fanoušků velmi vyhlíženou záležitostí. S pár zajímavostmi ohledně planet, které v Outlaws navštívíme, se podělil kreativní ředitel Julian Gerighty pro časopis Edge. Prostředí planet je vytvořené ručně. Studio Massive Entertainment tedy nepoužívá procedurální generování jako třeba Starfield.

Z toho důvodu se také velikost prostředí, které budeme moci prozkoumat, může zdát menší. Gerighty přirovnává rozlohu jedné k planety ke zhruba dvěma až třem oblastem z Assassin's Creed Origins spojených dohromady. Když vezmeme v potaz, že planet bude v Outlaws vícero, není to zase tak malý prostor. Zatím ale nevíme, kolik planet Kay Vess na svém dobrodružství navštíví. Určitě to ale nebude tak absurdní množství jako stovky ve Starfieldu nebo No Man's Sky.

Po oznámení na konferenci Xboxu a následné ukázce na Ubisoft Forward je kolem Star Wars Outlaws vcelku ticho. Jelikož má ale vyjít až v příštím roce, ještě je dost času a příležitostí na to, abychom z chystané sci-fi akční adventury viděli víc. Ubisoft se má objevit i na letošním Gamescomu a moc by nás nepřekvapilo, kdyby se některá z jeho novinek objevila na tamních prezentacích.

Zdroj: IGN