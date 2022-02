PlatinumGames by rádi znovu přesvědčili Microsoft o vývoji fantasy Scalebound

Vývojáři z japonského PlatinumGames by podle prezidenta studia Atsushiho Inaby chtěli zase pracovat na zrušeném projektu Scalebound. Když Inaba promluvil pro IGN, uvedl, že tvůrce Scalebound Hideki Kamiya hovořil o své touze pracovat zase chvíli na projektu, který se rýsoval kdysi velmi slibně. Prý měl také dodat, že by rád apeloval přímo na samotného Phila Spencera, aby se na to vrhli. Inaba následně potvrdil, že touha studia vrátit se ke zmíněné onlinovce, již vlastní Microsoft, není jen nějaká fáma, ale vývojáři si skutečně přejí o tom s Microsoftem mluvit.

Na Scalebound se původně pracovalo už od roku 2006, avšak v roce 2017 byl vývoj hry z iniciativy Microsoftu zrušen. Chtěli byste, aby se na této dračí hře začalo znovu pracovat?