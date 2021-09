PlayerUnknown odchází z PUBG Corporation a zakládá nové indie studio

Bendan "PlayerUnknown" Greene je mezi hráči známý jako ten, kdo spustil velkou vlnu battle royale her. Na PUBG už pár let nepracuje. Působil v Kraftonu, což je mateřská společnost PUBG Corporation. Nyní si v Amsterdamu založil vlastní studio PlayerUnknown Productions, které již pracuje na svém prvním projektu zvaném Prologue. Kromě toho, že by mělo jít o hru s otevřeným světem, zatím žádné detaily neznáme.

Úplně od nuly ale PlayerUnknown Productions začínat nebude. Na Prologue totiž Greene pracoval už s jeho předchozím týmem PUBG Special Projects. Vypadá to tedy, že stále bude spolupracovat s Kraftonem, který má v jeho nové firmě menšinový podíl.

"Jsem opravdu vděčný všem v PUBG a Kraftonu za to, že mi dali tolik šancí a příležitostí za poslední 4 roky," uvedl Greene v jeho prohlášení. "Jsem nadšený, že mohu udělat další krok na mé cestě, abych mohl vytvořit zážitek, nad kterým přemýšlím už dlouhé roky."

Zdroj: Eurogamer.net