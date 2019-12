PlayerUnknown’s Prologue nebude střílečkou, rozšíří ale příběh univerza

Battle royale hit PlayerUnknown's Battlegrounds, nebo také PUBG, pravděpodobně zná většina současných hráčů, ať už se na jeho rozmachu osobně podílíte, nebo jen sledujete šrumec na internetu. Na nedávných cenách TGA se konečně objevil i tvůrce projektu Brendan Greene a předhodil nám malý teaser na svůj další projekt.

Jak víte už z dřívějška, Prologue má být zcela experimentálním titulem, který rozšíří příběhové pozadí univerza PUBG. Nepůjde ale o střílečku a vlastně by mělo jít o zcela nový zážitek, jehož vývoj zatím pořádně nedokáže popsat ani sám tvůrce.

"Připravili jsme studio a nastavili si za cíl experimentování s novou technologií," řekl Greene. "Nyní k tomu podstupujeme první kroky a tvým začíná přemýšlet, jaké technicky vymoženosti vlastně ve své hře chtějí."

Ačkoliv o projektu nevíme absolutně nic, Greene podotkl, že chce projekt v globálním měřítku. Hru, která by rostla spolu s hráči, kteří ji budou objevovat a tvarovat. Tým má ale velké nápady a vzhledem k úspěchu PUBG to nevypadá, že by měli vývojáři finanční problémy. Budete tedy nejlepší obrnit se trpělivostí a počkat si, co pro nás Greene chystá.